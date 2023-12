Wall Street: Pad indeksa posljednjeg trgovinskog dana u ovoj godini

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi oslabili su u petak, ali je ova godina za Wall Street bila izrazito dobra.

S&P 500 pao je 0,2 odsto, dok je Dow Jones Industrial Average izgubio 44 boda, ili 0,1 odsto. Nasdaq Composite pao je 0,4 odsto, prenosi SEEbiz.

“Momentum i dalje ostaje povoljan prema kraju godine. Bio je to prilično fenomenalan rad u posljednjih osam sedmica za S&P 500, tako da me ne čudi što vidim malo više umjerenosti u tempu posljednjih nekoliko dana”, rekla je Mona Mahajan, viša investiciona strateginja u Edward Jonesu.

S&P 500 ušao je u posljednji trgovinski dan ove godine za manje od 0,5 odsto od nove rekordne visine, ali se borio da nadmaši nivo od 4796,56 postignut u januaru prošle godine. Na najvišim vrijednostima dana, široki indeks je bio unutar devet bodova, ili manje od 0,2%, od rekordnog zatvaranja.

Svi glavni prosjeci takođe su na dobrom putu da postignu devetu uzastopnu pobjedničku sedmicu, sa S&P rastom od 0,4 odsto. To bi označilo najduži niz sedmičnih dobitaka od 2004. Dow i Nasdaq porasli su 0,8 odsto, odnosno 0,3 odsto, i na putu su da zaustave svoje najduže sedmične dobitne nizove od 2019.

Priča za veći dio ove godine bila je vezana za uzbuđenje oko vještačke inteligencije koje je podstaklo velike dobitke za dionice “sedam veličanstvenih” kao što su Nvidia i Microsoft. Entuzijazam je ojačao indekse čak i dok su se prosječne dionice borile usred rastućih kamatnih stopa i podstakle bolje rezultate tehnološki bogatog Nasdaqa. Nasdaq Composite porastao je više od 40 odsto u ovoj godini.

S obzirom na to da su Federalne rezerve signalizirale da je to vjerovatno učinjeno povećanjem stopa, a moglo bi čak i smanjiti stope više puta sljedeće godine, prinos na desetogodišnje državne obveznice pao je s iznad pet odsto krajem oktobra na manje oe 3,9 odsto u petak. Ulagači su takođe postali sigurniji u moguće “meko slijetanje” u kojem će američka ekonomija izbjeći recesiju.

Kao rezultat toga, tržišni uspon se proširio u četvrtom tromjesečju, s industrijski jakim Dow-om koji je već postigao niz rekordnih vrijednosti ovog mjeseca. Russell 2000 porastao je gotovo 14 odsto u decembru, na putu za najbolji mjesec od novembra 2020.

„Ova ekspanzija u tržišnoj širini vjerovatno će se nastaviti i u novoj godini, iako period konsolidacije nije isključen, jer se neki od velikih igrača “ponovo kalibriraju”, rekla je Nancy Tengler, izvršna direktorica i CIO Laffer Tengler Investmentsa.

Wall Street će takođe budno paziti dok više govornika Fed-a razmatra šanse za smanjenje stopa uoči sastanka u januaru, rekao je Mahajan, napominjući da bi bilo kakvo odbijanje cijena koje tržište postavlja moglo dovesti do volatilnosti.

