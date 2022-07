Wall Street blago porastao

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica blago porasle, nakon što je zapisnik s posljednje sjednice američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) pokazao da bi i u julu zbog visoke inflacije ključne kamate mogle biti znatno povećane.

Dow Jones ojačao je 69 bodova ili 0,23 odsto, na 31.037 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,36 odsto, na 3.845 poena, a Nasdaq indeks 0,35 odsto, na 11.361 bod, prenosi SEEbiz.

U fokusu ulagača bila je objava zapisnika s posljednje sjednice čelnika Feda, na kojoj su ključne kamatne stope, prvi put od 1994. godine, povećane agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Zapisnik je pokazao i da se čelnici Feda slažu da bi i na sjednici u julu trebalo dodatno povećati kamate 0,5 ili 0,75 postotnih bodova, s obzirom na to da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, iznad 8,5 odsto.

Zapisnik nije otkrio ništa novo, s obzirom na to da čelnici Feda u javnim istupima vrlo otvoreno najavljuju dalje povećanje kamata, a sada je na tržištima najvažnije pitanje hoće li Fedova borba s inflacijom rezultirati ‘mekanim’ prizemljenjem ekonomije ili recesijom.

Zbog toga se i u srijedu trgovalo oprezno, pa su se indeksi izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području.

Zbog povećanja kamata i rizika od recesije, u prvom polugodištu S&P 500 indeks potonuo je više od 20 odsto, pa je to bilo najlošije prvo polugodište još od 1970. godine.

U petak će u fokusu ulagača biti izvještaj o zapošljavanju u SAD-u, iz kojeg će se moći vidjeti kakva je situacija na tržištu rada i da li popuštaju inflacioni pritisci.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,17 odsto, na 7.107 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,56 odsto, na 12.594 boda, a pariski CAC 2,03 odsto, na 5.912 bodova.

