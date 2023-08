Vuksanović podnio ostavku na funkciju izvršnog direktora EPCG Solar gradnje

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor EPCG Solar gradnje, Ranko Vuksanović podnio je ostavku na tu funkciju.

Iz Službe za odnose sa javnošću EPCG Solar gradnje saopšteno je da je Vuksanović o odluci da napušta tu funkciju prije isteka četvorogodišnjeg mandata obavijestio Odbor direktora.

Kako se navodi, Vuksanović mjesto izvršnog direktora napušta zbog prelaska na drugo rukovodeće radno mjesto i vraća se u matičnu kompaniju Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

“Smatram da sam obavljajući funkciju izvršnog direktora dao maksimalan doprinos formiranju i razvoju kompanije, edukaciji i obuci zaposlenih, te da je projekat Solari 3000+ i 500+ uspješno priveden kraju na šta sam veoma ponosan, kao što sam ponosan i na pozitivan finansijski bilans za prvih šest mjeseci, kada se radilo punim kapacitetom”, kazao je Vuksanović.

EPCG Solar gradnji, kako se dodaje, u narednom periodu predstoji odabir i imenovanje novog izvršnog direktora.

