Vuković sjutra na Euromoney konferenciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, učestvovaće na dvodnevnoj Euromoney konferenciji, koja se sjutra i u srijedu održava u Beču.

Iz Ministarstva su objasnili da je riječ o veoma značajnom godišnjem događaju koji tradicionalno okuplja preko hiljadu investitora iz regiona, Evrope i svijeta.

“Konferencija predstavlja forum za diskusiju i analizu ključnih pitanja sa kojima se suočava ekonomija centralne i istočne Evrope iz perspektive nestabilnosti finansijskih tržišta, ali i ekonomskih izgleda za tekuću godinu”, navodi se u saopštenju.

Konferencija će, kako je najavljeno, biti prilika i za bilateralne susrete crnogorske delegacije sa predstavnicima banaka, investicionih fondova i drugih subjekata finansiranja tržišta, kako bi razgovarali o mogućnostima obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu po što povoljnijim uslovima.

