Vuković: Prihodi 80 miliona veći od plana

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Prihodi budžeta u prvih osam mjeseci ove godine veći su od planiranih za 80 miliona EUR, saopštio je ministar finansija Novica Vuković i poručio da nakon sprovođenja programa Evropa sad 2 penzije mogu biti samo veće.

On je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, kazao da preliminarni podaci za prvih osam mjeseci pokazuju da je ostvareno 1,82 milijarde EUR prihoda što je 136 miliona više nego prošle godine.

Pored toga, kako je naveo Vuković, suficit budžeta za prvih sedam mjeseci je 42 miliona EUR.

“Govorimo o jednoj potpunoj likvidnosti budžeta sve obaveze koje su dospjele i došle do državnog trezora su realizovane. Stojimo na nivou od 600 miliona EUR depozita”, kazao je Vuković.

On je rekao da u ovoj godini imamo stabilne prihode od PDV-a, doprinosa, poreza na dobit, kao i da je realizacija kapitalnog budžeta za 60 odsto veća nego prošle godine, prenosi Portal RTCG.

“Do kraja godine očekujemo nastavak ovog trenda, a od 1. oktobra kreće Program Evropa sad 2”, kazao je Vuković.

Kada je riječ o Fiskalnoj strategiji neophodnoj za sprovođenje programa Evropa sad 2, Vuković je istakao da je to izuzetno kvalitetan dokument.

“Ovom reformom takli smo sve slojeve društva”, naveo je Vuković.

Teza da će sprovođenjem programa Evropa sad 2 plate biti veće, a penzije manje je, prema njegovim riječima, nemoguća.

“Apsolutno nema bojazni kada je riječ o penzijama, kao što nije prestao da funkcioniše sistem zdravstva kada su ukinuti doprinosi”, naveo je Vuković i poručio da se penzije neće smanjivati.

On je pojasnio da građanin koji sada prima neto zaradu 850 EUR, poslije reforme Evropa sad 2 zarađivaće 902 EUR, ali njegova bruto zarada ostaje ista.

Međutim, kako je dodao Vuković, prosječna bruto zarada će rasti, bila je na nivou 1.040 EUR, a nakon reforme prosječna bruto zarada biće 1.180 EUR.

On je rekao da ako raste prosječna bruta zarada automatski raste i vrijednost ličnog boda i dodao da postoje tri komponente obračuna penzija.

“Na taj način imaćemo isključivo samo rast penzija. Poseban rast se dešava kod građana koji su imali minimalnu zaradu 450 EUR koja raste na 600 ili koja raste na 800 EUR”, kazao je Vuković.

On nije žalio da politički komentariše to što predsjednik države Jakov Milatović nije potpisao set reformskih zakona neophodnih za sprovođenje programa Evropa sad 2, ali je kazaod da je čudno što je potpisao rebalans budžeta.

Vuković je rekao i da je ovogodišnji budžet Predsjednika rekordni, a da je dodatno traženo 600 hiljada EUR za putne troškove plus za usluge slikanja i snimanja u kategoriji ostale potrebe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS