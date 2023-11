Vuković: Kreiramo ambijent stabilnih javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada posvećeno radi na kreiranju ambijenta dugoročne stabilnosti javnih finansija, poručio je ministar finansija Novica Vuković, prilikom prvog diplomatskog susreta sa britanskom ambasadorkom, Dawn McKen.

Vuković se, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, zahvalio na kontinuiranoj podršci i partnerstvu između Crne Gore i Velike Britanije.

On je upoznao McKen sa trenutnim aktivnostima Ministarstva finansija, koje su primarno orijentisane na utvrđivanje stanja javnih finansija i kreiranje prioritetnih politika u toj oblasti, gdje je kao prioritete istakao rad na rebalansu za ovu i predlaganje Zakona o budžetu za narednu godinu.

McKen je čestitala Vukoviću na funkciji i poželjela uspjeh u upravljanju opsežnim portfoliom koji ista podrazumijeva.

Ona je takođe kazala da je spremna za dodatno proširivanje saradnje i pružanje podrške, a interesovala se za pitanja jačanja transparentnosti državnih finansija.

Vuković je naveo da Vlada čiji je član apsolutno uvažava važnost otvorenosti u radu i jačanje kolektivne svijesti o razumijevanju upravljanja državnim novcem, dodavši da će institucija kojom rukovodi, raditi na razvijanju unutrašnjih kapaciteta koji će omogućiti da se makroekonomske prognoze donose, uz manje zavisnosti od eksternih prognoza, odnosno drugih finansijskih institucija, kako bi se promptno kreirale odgovarajuće finansijske politike.

“Kao jedan od prioriteta u budućem radu sagovornici su identifikovali jačanje kapaciteta Uprave prihoda i carina, kojoj će pružiti punu podršku i Ministarstvo finansija, kao organ koji vrši nadzor nad njenim radom, tako i Britanska ambasada, koja je već u partnerstvu sa Upravom, akcentujući oblast carina i kreiranje legislative kojom se ona reguliše”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS