Vujović pitao zašto javnost nije upoznata sa pregovorima EPCG i Davidovića

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predstavnik radnika nikšićke Željezare, Ivan Vujović, pitao je zašto javnost nije upoznata o pregovorima Elektroprivrede (EPCG) i biznismena Miodraga Davidovića, koji je navodno zainteresovan da preuzme Čeličanu i Kovačnicu.

On je na zboru radnika poručio da neće dozvoliti privatne razgovore, te da će, ako treba, doći ispred EPCG.

Vujović se zahvalilo medijima koji su pokazali kako “transparentno” radi Elektroprivreda i njeno rukovodstvo, prenosi portal RTCG.

“Saznali smo kako sa investitorima pregovaraju ispod žita i sramno se ponašaju prema radnicima. Gospodo, vama je dato 20 miliona da kupite Željezaru, a ne da to predate Miodragu Davidoviću u ruke”, rekao je Vujović.

Davidoviću je poručio da radnici nijesu protiv investitora i rada kompanije.

“Da biste došli ovdje treba da pokažete 60 miliona, deset prije pregovora, a onda svako pola godine po pet miliona jer dosta ste Vi puta dolazili u Željezaru. Nijesmo vidjeli te investicije, ali ste svakog puta odavde otišli punog džepa”, kazao je Vujović.

On je predsjednika borda direktora Milutina Đukanovića pitao je da li Elektroprivreda državno ili privatno vlasništvo, te zašto javnost nije upoznata o pregovorima sa Davidovićem.

“Ovo nijesu pregovori, ovo su vaši privatni razgovori u četiri oka i želimo da Vam poručimo da tako više neće moći. Ko sabotira rad Željezare, gospodine Đukanoviću? Ako treba sjutra ili prekosjutra idemo ispred Elektroprivrede da poručimo da želimo da radimo, nijesmo protiv investitora ali svaki mora da poštuje državu i radnike. I Vi, gospodine Đukanoviću, ima da nas poštujete. Nijeste Vi bogom dani da odlučujete o sudbini radnika i njihovih porodica”, kazao je Vuković na zboru.

Ljubiša Đukanović je poručio da neće dozvoliti da radnici Željezare opet vise po ulicama i ostaju bez posla. On je saopštio da su iz medija saznali da je biznismen Miodrag Daka Davidović zainteresovan da preuzme Čeličanu i Kovačnicu i pitao u ime radnika pod kojim uslovima bi se to dogodilo i kada su počeli pregovori.

On je naveo da bi bio red da su radnici upućeni u pregovore.

Davidović je, navodno, EPCG, kompaniji koja je kupila nikšićku Željezaru za 20 miliona EUR, poslao pismo namjere, ali i dodatne odgovore na pitanja koja su mu iz te kompanije uputili.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS