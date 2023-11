Vučinić podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora EPCG Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora EPCG Željezare Nikšić, Maksim Vučinić, podnio je neopozivu ostavku na članstvo u tom tijelu, saopšteno je iz te kompanije.

Vučinić je na tu funkciju izabran 7. septembra, glasovima četiri člana Borda direktora kompanije, prenosi portal Pobjede.

On je na to mjesto naslijedio Marka Perunovića, koji je podnio ostavku 20. juna, nakon što je objavljeno da je službenu karticu preduzeća koristio u privatne svrhe.

“Čast mi je bila obavljati visoku funkciju u našoj kompaniji EPCG Željezari Nikšić. Podnosim neopozivu ostavku na članstvo u Odboru direktora”, kazao je Vučinić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS