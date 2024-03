Vrijednost otkupa 13 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu prošle godine iznosila je 13 miliona EUR.

Iz Monstata je saopšteno da je od toga vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,8 miliona EUR ili 36,9 odsto, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 8,2 miliona EUR ili 63,1 odsto.

“Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu prošle godine, u odnosu na isti kvartal 2022, bilježi rast od 16 odsto”, navodi se u saopštenju.

Zabilježen je rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata 36,4 odsto, kao i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača od 6,7 odsto.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu prošle godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje sa 22,5 odsto, kokošija jaja 20,8 odsto, svježe mlijeko 20,3 odsto.

Svježe povrće učestvuje sa 12 odsto, ostali proizvodi 10,7 odsto, svježa riba 6,6 odsto, svježe voće 5,3 odsto, prerađevine voća i grožđa učestvuju sa 0,9 odsto, industrijsko bilje 0,7 odsto i grožđe sa 0,2 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS