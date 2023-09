VoLTE u Telekom mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mobilna mreža Crnogorskog Telekoma od sada je VoLTE i korisnici mobilnih usluga mogu da osjete benefite te tehnologije.

„Riječ je o novoj tehnologiji koja donosi još bolje iskustvo u mobilnoj mreži Telekoma“, saopšteno je iz kompanije.

Usluga će u narednim sedmicama postepeno biti aktivirana svim korisnicima bez dodatne naknade, a oni će u narednim sedmicama biti obaviješteni SMS-om kada im VoLTE bude aktivan.

Da bi osjetili prednosti ove tehnologije, njihovi mobilni uređaji moraju podržavati 4G i VoLTE tehnologiju.

Među uređajima koji podržavaju VoLTE su iPhone 8 i noviji modeli, Samsung Galaxy S21 i noviji modeli, Samsung Galaxy A serija od A13 pa do novijih modela, kao i nova linija T-Phone i T-Phone Pro uređaja.

Detaljan spisak uređaja i ostale važnije informacije mogu se pronaći na stranici https://telekom.me/volte

„Zahvaljujući prelasku na ovu tehnologiju, korisnici Telekoma sada mogu da razgovaraju istovremeno pretražujući na svom mobilnom uređaju internet sadržaje visokog kvaliteta (HD/UHD)“, objasnili su iz kompanije.

Naime, LTE tehnologija na kojoj je zasnovana 4G mreža, omogućava izuzetno velike brzine prenosa podataka, ali do sada preko nje nije bilo moguće ostvarivati glasovne pozive, jer su se za uspostavljanje poziva mobilni telefoni privremeno prebacivali na 3G mrežu.

VoLTE rješava taj problem omogućavajući korisnicima da iskoriste puni kapacitet Telekom 4G mreže.

Nova VoLTE tehnologija omogućava pozivanje preko LTE mreže, što donosi značajno bolji kvalitet razgovora.

Prednosti usluge korisnici će osjetiti prilikom poziva ka bilo kojoj mreži, dok se najveća razlika u kvalitetu osjeti prilikom poziva prema drugom korisniku koji takođe ima aktivnu VoLTE uslugu.

Pored toga, VoLTE skraćuje vrijeme uspostavljanja poziva na svega dvije do tri sekunde, ukoliko oba korisnika koriste VoLTE.

Prelazak na VoLTE tehnologiju je projekat koji je u Telekomu započet prije dvije godine i koji za cilj ima modernizaciju platformi za pružanje govornih usluga, kako bi bile spremne za servise budućnosti.

