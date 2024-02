Voditi računa da pozicija rudara bude mnogo bolji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, saopštio je da treba voditi računa da pozicija rudara i njihov status u društvu budu mnogo bolji, a njihova primanja i socijalni momenat na većem nivou.

On je, prilikom posjete Rudniku uglja Pljevlja, kazao i da mjere zaštite, odnosno to što mogu preduzeti, ispoštovati i uvažiti Vlada i rukovodstvo kompanije uvijek bude na najvećem mogućem nivou.

Mujović je, sa državnim sekretarima u Ministarstvu, Loranom Mohamadom i Vesnom Brajović, u utorak obišao pljevaljski Rudnik uglja povodom tragičnog događaja u kojem je stradao jedan radnik.

Nakon sastanka sa izvršnim direktorom kompanije Mihailom Potparom, kojem su prisustvovali i direktori sektora Proizvodnja, Milinko Gazdić i Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Petar Džarić, Mujović je kazao da je događaj toliko tragičan da je i lično želio da se informiše o detaljima nesreće.

“Prije svega želim da izrazim duboko saučešće porodici nastradalog rudara, svim zaposlenima u Rudniku uglja i građanima Pljevalja. Iskazao bih još jednom najdublje i najveće poštovanje prema rudarima. Ovakve situacije upozoravaju da moramo pokazati najveći mogući nivo odgovornosti prema rudarima i truditi se da im život, koliko je to moguće, olakšamo i da im uslovi rada budu što je moguće bolji, jer je ova profesija toliko rizična sama po sebi da se jednostavno o tome i te kako treba voditi računa”, rekao je Mujović.

On je dodao da je razgovarao sa rukovodstvom Rudnika uglja i dobio uvjeravanja da je sve urađeno kako procedura nalaže, da su ispoštovane sve mjere zaštite i da se radi o spletu, odnosno krajnje nesrećnom slučaju.

“Ovo je takođe potvrda da najčešće stradaju oni najbolji i oni koji su ovaj posao praktično pretvorili u dnevnu rutinu. Reći ću da je nesrećni mladić koji je zaposlen u Rudniku uglja mnogo puta obavljao isti posao, ponavljao istu proceduru, da je sa vrlo iskusnim kolegama bio na radnom zadatku i jednostavno da li trenutak pada koncentracije, nepažnje, doveo do toga”, kazao je Mujović.

On je naveo da je državna tužiteljka izašla na mjesto nesreće i da se očekuju i nalaz rudarskog inspektora.

Mujović je na pitanja novinara da li postoji opasnost po druge radnike s obzirom na to da korito rijeke Ćehotine nije izmješteno i da se zaustavilo na nekih 180 metara, odgovorio da je dobio tvrdnje menadžmenta da ne postoje razlozi za sumnju, te da se projekat izmještanja rijeke Ćehotine drži pod kontrolom.

“U toku je procedura dobijanja urbanističko-tehničkih uslova kako bi taj projekat mogao ići dalje, takođe i revizija Glavnog rudarskog projekta, tako da sa tog aspekta ide se u pravcu rješavanja ovog problema. Naravno, vaše su sumnje na mjestu i ovu priču smo trebali davno završiti, ova priča je trebala da bude aktuelna i nekoliko godina unazad. Zašto to nije bilo tako i zašto se nije radilo kada se moralo, da ne bi došli u situaciju da danas strepimo, to je već pitanje za neke druge organe i neku drugu priliku, ali opet kazem to je prosuta voda, za njom ne možemo i ne treba da plačemo”, kazao je Mujović.

On je naveo da se mora voditi računa o tome kako da se iz date situacije izađe što je moguće bolje.

“Trudimo se i ono što su nekakva realna očekivanja tokom naredne godine bi trebalo da imamo riješen taj problem”, saopštio je Mujović.

On je dodao da je postavio i pitanje rada Termoelektrane (TE), jer je poznato koliko je Rudnik uglja osnova, odnosno esencija za njen rad.

“Takođe sam dobio nedvosmislena uvjerenja da proces otkopavanja rude neće biti ugrožen i da će TE imati sve ono neophodno za nesmetano funkcionisanje. Dotakli smo se i naredne godine, dakle jedne vrlo goruće tema, gorućeg problema. Znate da se u tom periodu predviđa ekološka rekonstrukcija TE i da u tom periodu Rudnik uglja ne može isporučiti onoliku količinu uglja koliko je to uobičajeno, tako da se sve to mora imati na umu i da se što bezbolnije prođe naredna godina”, naveo je Mujović.

On je rekao da se ne može očekivati optimalna situacija i da se taj nivo proizvodnje uglja u narednoj godini ne može imati bez obzira što je interesovanje za ugljem iz Pljevalja jako veliko.

“Dakle, imate potražnju iz Srbije i regiona na jako visokom nivou, ali opet moramo imati na umu neka ograničenja. Ugalj iz Pljevalja treba transportovati za Srbiju i sa tog aspekta postoje ograničenja. Iz Pljevalja ka Srbiji može poći ograničen broj kamiona, koji moraju biti utovareni, istovareni, što traži vrijeme i obara mogućnost plasmana rude uglja. Dakle, naredna godina je kritična i jednostavno nadam se da ćemo uspjeti da je prebrodimo na što bezbolniji način”, kazao je Mujović.

On je dodao da je veoma važno pitanje broja zaposlenih.

“Znate i sami da Rudnik uglja kuburi sa viškom zaposlenih, odnosno uslovno viškom zaposlenih, jer neke sekcije imaju manjak zaposlenih. Konkretno u sektoru proizvodnje imamo situaciju da nam fali kvalifikovana radna snaga. Upravo ovaj događaj koji nam se desio, desio se čovjeku koji je bio kvalifikovan za posao koji obavlja”, naveo je Mujović.

On je podsjetio na česte situacije kada zaposleni možda nemaju adekvatne kvalifikacije za posao koji obavljaju.

“Deficit kadra je izuzetno izražen. Imamo administraciju čiji je broj enormno veliki, nepotreban za kapacitet Rudnika. Imamo jednu totalnu disproporciju između potreba i onoga što je realna situacija. Dakle, struktura zaposlenih ne korespondira sa potrebama Rudnika, tako da osim priče o izmještanju rijeke Ćehotine i te kako moramo voditi računa da se napravi nova sistematizacija radnih mjesta”, poručio je Mujović.

On je kazao da Rudnik uglja ne može da se bazira na administrativnom kadru.

“Onaj ko je radio na tome da uposli što više administracije i tako potisne ono što je suština, a to je proizvodnja, zaista nije uradio dobro Rudniku uglja, naprotiv uradio mu je loše”, zaključio je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS