Vod između Lastve i Brezne smanjiće gubitke u prenosnoj mreži za preko pola miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetska veza između Lastve i Brezne smanjiće gubitke u prenosnoj mreži za preko pola miliona EUR godišnje, saopštili su iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i dodali da je tim projektom omogućen pouzdaniji rad sistema.

Direktor Sektora za razvoj i investicije, Dragan Perunović, podsjetio je da je CGES 19. januara stavio u funkciju energetsku vezu između Lastve i Brezne.

Prema riječima Perunović, u pitanju je složeni i kombinovani vod koji se sastoji od podzemnog i nadzemnog dijela, dužine nešto iznad 100 kilometara.

On je agenciji Mina-business objasnio da je to dio šireg projekta, odnosno izgradnje dalekovoda do Pljevalja, koji je dio projekta Transbalkanski koridor na nivou Evrope, za koji je, između ostalog, i CGES dobio grant od 25 miliona EUR od Evropske unije.

Perunović je kazao da je zamisao da se Apeninsko poluostrvo poveže sa Balkanskim sve do Rumunije, čime bi se napravio energetski auto-put.

„Stavljanje u funkciju ovog projekta značajne dužine omogućiće pouzdaniji rad sistema. Samim tim, vjetroelektrana na Krnovu, koja je do sada bila povezana jednom vezom prema Nikšiću, dobiće pouzdaniju vezu sa malom vjerovatnoćom ispada van pogona“, kazao je Perunović.

On je rekao da će se preko te veze obavljati isporuka energije iz Krnova, a djelimično čak i iz hidroelektrane Perućica, za Lastvu i da će to biti direktna interkonekcija prema Italiji i drugim susjedima.

Govoreći o benefitima tog projekta, Perunović je kazao da je finansijska korist već očigledna.

Perunović je naveo da će energija koja će na ovaj način ići, imati značajno manje gubitke u prenosnoj mreži.

On je naveo da su gubici u prenosnoj mreži mali, na nivou evropskih – ispod dva odsto.

„Dodatno, s ovim projektom mi ćemo gubitke smanjiti za nekih oko tri gigavat sata godišnje, što je sa sadašnjim cijenama električne energije iznad pola miliona EUR godišnje“, precizirao je Perunović.

Prema njegovim riječima, benefit je i da će se pravac prema Nikšiću i Podgorici, kojim je energija do sada išla, i koji je bio jako opterećen, relaksirati.

„Omogućiće dodatna priključenja obnovljivih izvora električne energije u ovom kraju. Otvoriće novu perspektivu ka zelenoj tranziciji i priključenju obnovljivih izvora i uopšte smanjenju emisija ugljen-dioksida (CO2), što je i cilj energetske tranzicije“, poručio je Perunović.

Odgovarajući na pitanje da li su već zabilježeni benefiti, Perunović je kazao da je tim dalekovodom, koji direktno povezuje primorske i proizvođačke čvorove, dobijen pouzdaniji rad sistema.

„Zima prolazi i mi smo već ove jače vremenske neprilike bez značajnih problema savladali“, rekao je Perunović.

Govoreći o budućim projektima, Perunović je saopštio da CGES nastavlja sa intenzivnim investicionim ciklusom koji je na stolu od osnivanja kompanije.

CGES, kako je dodao, osim ulaganja u crnogorsku mrežu, ulaže u nove interkonekcije, a planira i nastavak interkonekcije sa Italijom, kao i sa svim državama sa kojima se graniči Crna Gora.

„Petogodišnji plan rada – investicioni cikulus iznosiće iznad 150 miliona EUR, to je neophodno da bi omogućili dalji razvoj energetskog sektora i naročito da bi omogućili priključenja obnovljivih izvora koji traže jaku mrežu da bi mogli da funkcionišu sa svojom oscilatornom proizvodnjom tokom godine“, objasnio je Perunović.

Perunović je apelovao na državne organe da pomognu u realizicji sličnih projekata, jer bez njih nema prave energetske tranzicije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS