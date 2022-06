Vladi uputili inicijativu za otklanjanje prepreka u sprovođenju zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova demokratska snaga FORCA uputila je inicijativu Vladi sa predlozima za otklanjanje besmislenih prepreka u, kako su saopštili, nesprovođenju Zakona o povratku maslinjaka u uvali Valdanos.

„Neki od problema su mali broj postupaka koji je pravosnažno okončan i to krivicom Uprave za katastar, nepoštovanje zakonom propisanih rokova za odlučivanje po podnijetim zahtjevima i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore odugovlači postupke kada za to ne postoji niti jedan zakonom propisani razlog“, navodi se u saopštenju.

FORCA je ponovo pozvala Vladu da što prije odobri njihove predloge da se bivšim vlasnicima i njenim nasljednicima omogući povratak svoje imovine u cjelini.

„FORCA će se maksimalno zalagati svim svojim kapacitetima kako bi vlasnici Valdanosa ubirali svoje plodove za dobrobit svojih porodica“, rekli su iz te partije.

Ta partija je prije godinu uspješno realizovala jedan od programskih ciljeva od svog osnivanja – povratak maslinjaka Valdanos, koji je zahtijevao rad i odricanje do usvajanja ovog zakona.

Zahvaljujući dugogodišnjem zalaganju FORCA-e, Zakon o povraćaju maslinjaka u uvali Valdanos je sa 49 glasova za usvojila Skupština, čime je okončana dugogodišnja politička bitka za identitet Ulcinja.

I pored nerazumne dugotrajnosti procesa, Forca je postupila sa najvećom željom i voljom da vrati maslinjak Valdanos, čime je realizovala jednu od glavnih programskih tačaka.

„Glasanjem o zakonu pokrenut je postupak koji će trajati do 2024. godine, pa stoga pozivamo vlasnike koji još nijesu započeli ovaj postupak da ga što prije otpočnu“, zaključuje se u saopštenju.

