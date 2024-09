Vlada utvrdila Predlog zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na telefonskoj sjednici u subotu, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, utvrdila Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, sa izvještajem sa javne rasprave.

Takođe, Vlada je utvrdila i Predlog izmjena i dopuna Zakona o autorskom i srodnim pravima, sa izvještajem sa javne rasprave.

Predlogom zakona o elektronskim komunikacijama uređuje se oblast elektronskih komunikacija, pružanje elektronskih komunikacionih mreža i usluga, zaštita prava korisnika, uslovi za gradnju i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža.

Pored toga, uređuju se i uslovi obezbjeđenja tržišne konkurencije, efikasno upravljanje radio-frekvencijskim spektrom i numeričkim resursima, bezbjednost elektronskih komunikacionih mreža i usluga, kao i druga pitanja od značaja za elektronske komunikacije.

Djelatnost elektronskih komunikacija je postavljanje, upravljanje i pružanje elektronskih komunikacionih mreža i povezane opreme, kao i pružanje elektronskih komunikacionih usluga.

