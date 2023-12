Vlada utvrdila Predlog zakona o budžetu za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o budžetu za narednu godinu koji je, prema riječima premijera Milojka Spajića, odgovoran i održiv.

“Ovaj budžet je odraz odgovornosti prema onome što smo obećali građanima, a sa druge strane odraz fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti. To je taj balans koji nas je krasio u prošlosti i nadam se u budućnosti”, kazao je Spajić na konferenciji za novinare povodom predstavljanja budžeta za narednu godinu.

On je naveo da će se svi tekući rashodi pokrivati tekućim prihodima.

“To znači da ćemo imati suficit tekućeg budžeta. Nijedan dio tekućeg budžeta neće biti finansiran iz zaduženja. Zaduženje će se koristiti iskučivo ili radi kapitalnog budžeta ili radi vraćanja starih kredita”, naveo je Spajić.

