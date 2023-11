Vlada usvojila tehnički rebalans budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila tehnički rebalans budžeta, u kojem ništa suštinski nije promijenjeno, već su samo sredstva usklađena sa realnim potrebama potrošačkih jedinica, saopštio je premijer Milojko Spajić.

„Tehnički rebalans je bio apsolutno potreban zbog više razloga. Prvenstveno zbog toga što nijesmo imali dovoljno alociranih sredstava u budžetu za isplatu socijale, penzija i zarada za ovu godinu i naravno morali smo taj dio da povećamo“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Takođe,u rebalans je morao da bude uključen i jedan projekat Evropske unije (EU).

„Rebalans je tehničkog karaktera, suštinski ništa nijesmo mijenjali što se tiče politika Vlade za ovu godinu, samo smo uskladili sa realnim potrebama potrošačkih jedinica sa kojima smo iskomunicirali. Vidjeli smo da na mnogim pozicijama, uprkos preusmjeravanju, nije bilo dovoljno sredstava, tako da smo jednostavno bili prinuđeni na tehnički rebalans, ili ne bismo bili u mogućnosti da isplatimo sve ove stvari“, objasnio je Spajić.

Govoreći o budžetu za narednu godinu, on je rekao da su u toku pripreme.

„Jednostavno vi morate usvojiti tehnički rebalans da biste imali presjek stanje kakav je bio budžet za ovu godinu, da biste pripremili budžet za narednu. Znači morate imati polazno stanje i upravo zbog toga je tehnički rebalans jako bitan da se usvoji u Skupštini što prije i mi ćemo ga po hitnom postupku kandidovati za izglasavanje“, kazao je Spajić.

Na pitanje hoće li Predlog budžeta za narednu godinu biti predat Skupštini do 15. novembra, Spajić je odgovorio da je to jako kratak rok, ali će definitivno biti izglasan do 31. decembra, tako da se neće ulaziti u privremeno finansiranje.

On je dodao da je na sjednici rasrpavljano i o Planu razvoja Evropske komisije (EK) za Zapadni Balkan, koji iznosi oko šest milijardi EUR.

„Očekuje se da Crna Gora preuzme nekih 420 miliona od tih šest milijardi. Mislim da Crna Gora ne treba da gleda kolika je ta alokacija, već da pokuša da uzme koliko god je moguće“, rekao je Spajić.

On je naveo da je Vlada suočena sa problemom, jer nema previše zrelih projekata.

„Sama realizacija kapitalnog budžeta za ovu godinu govori o tome. Imamo jako malo projekata koje možemo da kandidujemo za narednu godinu“, saopštio je Spajić.

Kako je rekao da se jutros sreo sa predsjednicima opština i gradonačelnicima sa kojima je pokušao da komuniciram o popisu, kao i da će uskoro napraviti sličan sastanak i o kapitalnom budžetu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS