Vlada usvojila tehnički rebalans budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu.

Iz Vlade je saopšteno da se izmjene i dopune Zakona donose u cilju tehničkog usaglašavanja usljed donošenja i primjene nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Izmjene su, kako se navodi, donešene i usljed potrebe uravnoteženja budžeta, zbog povećanja izdataka na različim budžetskim pozicijama u cilju realizacije nastalih obaveza kao i promjene primitaka shodno revidiranim makroekonomskim pokazateljema i dosadašnjim trendovima naplate budžetskih prihoda.

“Izmjenama i dopunama Zakona, ukupni prihodi budžeta, u odnosu na Zakon, veći su za 55,4 miliona EUR, dok su rashodi budžeta u odnosu na Zakon uvećani za 56,7 miliona”, ističe se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je, shodno navedenim promjenama, došlo do izmjena deficita, primarnog deficita, kao i nedostajućih sredstava i potreba finansiranja.

“Planirani nivo deficita budžeta iznosi 237 miliona EUR ili 3,26 odsto procijenjenog bruto društvenog proizvoda (BDP) u odnosu na prvobitno planirani, deficit je viši za 1,36 miliona EUR, dok je u odnosu na BDP, usljed revidirane projekcije BDP-a, niži za 0,09 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi u materijalu, Predlogom zakona o izmjenama Zakona o budžetu za ovu godinu primici u iznosu od 3,52 milijarde EUR raspoređuju se na: tekući budžet 1,43 milijarde, rezerve 70,88 miliona, budžet državnih fondova 1,25 milijardi, kapitalni budžet 237,01 milion i transakcije finansiranja izdataka 533,86 miliona EUR.

U odnosu na Zakon o budžetu za ovu godinu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su za 35,1 miliona EUR, budžet državnih fondova za 17,9 miliona i rezerve za deset miliona EUR.

Transakcije finansijaranja su umanjenje za 17,1 miliona EUR, dok je kapitalni budžet umanjen za tri miliona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS