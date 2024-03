Vlada usvojila Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore usvojila je Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, čije je cilj praćenje smjernica Evropske komisije i unapređenje stanja na tržištu rada.

Iz Vlade su objasnili da je Akcioni plan osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ciljeva defiinisanih Nacionalnom strategijom zapošljavanja.

„Planirane aktivnosti imaju za cilj da prate smjernice Evropske komisije u dijelu implementacije politike zapošljavanja, a koje treba da unaprijede stanje na tržištu rada“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su planom definisane 84 aktivnosti, od kojih 25 realizuje Zavod za zapošljavanje, za 15 aktivnosti zaduženo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je za sedam aktivnosti zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

„Ostale aktivnosti sprovode institucije koje svojim djelovanjem direktno ili indirektno utiču na stanje i kretanje na tržištu rada“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je za realizaciju predviđenih aktivnosti planirano okvirno 34,6 miliona EUR, od čega je 30,2 miliona iz Budžeta.

U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da je stepen realizacije ukupnih predviđenih godišnjih aktivnosti na nižem nivou od planiranog.

„Od ukupno 66 aktivnosti realizovane su 46 ili 70 odsto, djelimično je relaizovano 11 ili 17 odsto, dok je neraealizovano devet aktivnosti ili 13 odsto“, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas donijela odluke o sazivanju vanrednih skupština akcionara akcionarskih društava „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ i „Montecargo“, radi donošenja odluka o razrješenju dosadašnjih i izbora novih članova odbora direktora ovih kompanija.

U saopštenju se navodi da je Vlada odobrila da se, zbog problema u poslovanju zbog vanredno loše zimske turističke sezone, u vidu nepovratne finansijske pomoći, Turističkom centru Durmitor obezbijedi 85 hiljada EUR, a Skijalištima Crne Gore 200 hiljada EUR.

„Kako bi se omogućilo da izvrše isplatu zarada zaposlenim“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen i Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja.

Iz Vlade su naveli da se tim zakonom se omogućava sprovođenje navedenog ugovora u cilju zaštite rezidenata država ugovornica od dvostrukog oporezivanja koje destimulativno djeluje na međunarodno poslovanje i investiranje.

„Ugovor ima za cilj da otkloni poreske barijere u razmjeni roba i usluga, kretanju lica i kapitala kao i transferu tehnologije i znanja i na taj način stimuliše strana investiranja i obezbijedi pozitivna dejstva poreskih podsticaja“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, zaključenjem ugovora Crna Gora i Luksemburg obezbjeđuju pravni osnov za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija o poreskim obveznicima, radi efikasne borbe protiv poreske evazije.

Vlada je donijela i izmjene Odluke o specijalnom dodatku, kojima pravo na specijalni dodatak u visini do 60 odsto osnovne zarade mogu ostvariti predsjednici Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, kao i vrhovni državni tužilac.

Na sjednici je usvojena i Informacija o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor – Lovćen.

U saopštenju se podsjeća da su Vlada Crne Gore (Koncendent) i Konzorcijum Novi Volvox & Leitner Italija (Koncesionar) dana 15. decembra 2021. godine potpisali Ugovor o izgradnji žičare Kotor – Lovćen i upravljanju istom u periodu od 30 godina.

“Shodno zaključenom Ugovoru, Vlada je bila u obavezi da izgradi javnu infrastrukturu, od čega i elektro – energentsku infrastrukturu i da Koncesionaru obezbijedi priključak na mrežu najkasnije do 15. aprila prošle godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kako to nije bilo moguće, koncesionar prihvatio zahtjev Koncedenta da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 26. aprila prošle godine potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ista otkupi nakon puštanja u rad.

“Koncesionar je izgradio Trafostanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući Dalekovod 35/10 kV, obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu”, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da su, da bi Ugovor bio u potpunosti ispunjen i bila otkupljena infrastruktura, ostale obaveze Uprave za kapitalne projekte na čije ispunjenje Koncesionar ne može da utiče.

“S tim u vezi Vlada je zadužila nadležne institucije da u određenom roku realizuje aktivnosti kako bi se ispunile ugovorne obaveze i Žičara mogla da bude puštena u komercijalnu upotrebu”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Vlada na današnjoj sjednici donijela i Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS