Vlada usmjerena ka kreiranju predvidivog poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Vlade je kreiranje predvidivog poslovnog ambijenta koji afirmiše jednake uslove za rad za sve učesnike na tržištu, rekao je ministar finansija Novica Vuković.

Vuković se danas sastao sa menadžmentom Američke privredne komore (AmCham) u Crnoj Gori, predsjednicom Upravnog odbora Svetlanom Vuksanović i izvršnim direktorom Markom Miročevićem.

Na sastanku se, kako je saaopšteno iz Ministarstva finansija, razgovaralo o aktuelnim ekonomskim temama, ostvarenoj saradnji i budućim politikama koje se odnose na potencijale za unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Vuković je, kako se dodaje, iskazao zadovoljstvo zbog dugogodišnje uspješne saradnje sa predstavnicima američkog kapitala u Crnoj Gori, i samim AmCham udruženjem privrednika.

On je istakao da će Ministarstvo finansija biti posvećeno snaženju partnerstva sa kredibilnim investitorima, prevashodno kroz transparentan pristup komunikaciji i razmjenu informacija na ekspertskom nivou.

Navodi se da je Vuković poručio da će cilj Vlade biti usmjeren ka kreiranju predvidivog poslovnog ambijenta koji afirmiše jednake uslove za rad za sve učesnike na tržištu, čime će se, kako je naveo, zona sive ekonomije značajno umanjiti, a Crna Gora postati još atraktivnija destinacija za ulaganje.

Vuksanović je rekla da AmCham ostaje posvećen snaženju partnerstva sa svim državnim institucijama u cilju unaprjeđenja transparentnosti poslovnog ambijentu koji će biti zasnovan prevashodno na vladavini prava.

Takvim okruženjem, kako je dodala, stvara se dobar osnov za privlačenje renomiranih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i zapadno-evropskih zemalja.

Njihovim dolaskom na crnogorsko tržište, kako je kazala Vuksanović, ne dobija se samo kapital, već i znanje i iskustvo, kao i sistem vrijednosti zasnovan na društevno-odgovornom poslovanju.

U saopštenju se navodi da su sagovornici konstatovali da postoji obostrana spremnost da se u narednom periodu intenzivira komunikacija u cilju definisanja agende budućih koraka djelovanja.

