Vlada u četvrtak usvaja Agrobudžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agrobudžet za ovu godinu, vrijedan 75 miliona EUR, biće usvojen na sjednici Vlade u četvrtak, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Iako u izvjesnoj mjeri postoji malo kašnjenje u odnosu na očekivanja, želimo da naglasimo da će sva zaostala davanja, prije svega staračke naknade i premije po litru proizvedenog mlijeka predatog prerađivačkim kapacitetima, biti isplaćena odmah po usvajanju budžeta“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je za formiranje mjera agrarne politike bilo neophodno uzeti u obzir mišljenja kako Evropske komisije, tako i relevantnih institucija u Crnoj Gori.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede marljivo je radilo na kreiranju mjera kako bi se našim proizvođačima odgovorilo na zahtjeve u najvećoj mjeri. U ovoj godini ćemo imati povećanje gotovo u svim mjerama podrške, uključujući i povećanje od oko 20 odsto za direktna plaćanja i investicione mjere“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da će će budžet iznositi 75 miliona EUR, što predstavlja izdašnija sredstva u odnosu na prethodni period.

„Imajući u vidu inflatorna kretanja, svjesni smo da ovo nije dovoljno, ali želimo istaći našu čvrstu posvećenost podršci poljoprivrednim proizvođačima i njihovom dohotku“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da taj Vladin resor intenzivno radi na rješavanju akciza za gorivo za poljoprivredne proizvođače, pri čemu je postignut veliki stepen saglasnosti sa Ministarstvom finansija.

„Poljoprivredni proizvođači u narednom periodu mogu očekivati povraćaj akciza na gorivo“, poručili su iz Ministarstva.

Sva zaostala potraživanja biće, kako su najavili, isplaćena po usvajanju agrobudžeta, najkasnije do 20. marta.

„Ostajemo posvećeni i uvijek na raspolaganju našim poljoprivrednicima, fokusirani na dobrobit naših proizvođača“, navodi se u saopštenju.

