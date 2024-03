Vlada traži zakonsku mogućnost za uplatu deset miliona Institutu

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Za Institut “Simo Milošević” ima nade, jer će Vlada nastojati da nađe zakonsku mogućnost za uplatu deset miliona EUR za deblokadu računa i tekuće poslovanje, saopštili su njeni predstavnici na sastanku u tom preduzeću.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Komisije za rješavanje statusa tog akcionarskog društva, Srđan Pavićević, i ministar zdravlja, Vojislav Šimun, najavili su da će se za šest mjeseci početi sa planom restrukturiranja kompanije, u kojoj je 56 odsto akcija u vlasništvu države, prenosi Novski portal.

Pavićević i Šimun su razgovarali sa menadžmentom i Izvršnim odborom Sindikata Instituta. To je njihova druga posjeta toj zdravstvenoj ustanovi za kratko vrijeme.

Oni su predstavili sve informacije u vezi sa daljim aktivnostima Komisije, Ministarstva i Vlade, kako bi se izbjegao stečaj.

Zamolili su radnike i crnogorsku javnost za još malo stpljenja.

