Vlada prvo da napravi rebalans

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova crnogorska vlada prvo mora da napravi rebalans, kako bi se vidjelo gdje je država trenutno, saopštio je izvršni direktor Fidelity consultinga, Miloš Vuković.

On je dodao da se bankrot neće desiti i da će novi premijer zateći bolje stanje od onoga što se pričalo, prenosi portal RTCG.

“Čeka nas 2,8 milijardi starog duga i 700 miliona novog, mislim da treba da se pripremi fiskalna strategija i nastavi za borbom za životni standard”, kazao je Vuković za TVCG.

On smatra da treba sačekati godinu da se vidi da li će se ići na nove izbore ili će se program implementirati.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović bi novog premijera savjetovao da u svim pregovorima napravi četvorogodišnji plan, kao i fiskalnu i reformu bankarskog sistema.

On je na pitanje da li Međunarodni monetarni fond (MMF) vidi kao partnera, odgovorio da nije njihov ljubitelj.

“Nijesam veliki ljubitelj MMF-a, niti zaduživanja. Tražio bih partnere i na drugoj strani, slobodnom i domaćem tržištu”, rekao je Filipović.

I Vuković smatra da Crna Gora može bez MMF-a, ali da su joj potrebne njihove savjetodavne usluge.

Filipović je saopštio da nijedna partija nije izašla sa programom koji bi se suočio sa teškim odlukama koje čekaju novu vladu.

“Kako smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi, mislim da će morati to da se radi. Taj plan bih pravio na pet do sedam godina”, rekao je Filipović.

