Vlada potpisala memorandum sa EPCG i Chayton Capitalom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Vlade, Elektroprivrede (EPCG) i kompanije Chayton Capital potpisali su danas Memorandum o razumijevanju u pogledu stvaranja okvira za realizaciju investicionog plana u industrijskoj prozivodnji u Pljevljima.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da su Memorandum potpisali premijer Dritan Abazović, izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i predstavnik kompanije Chayton Capital, David Allen.

Potpisinici su kazali da će taj projekat otvoriti nove razvojne šanse pljevaljskog kraja, koje će biti podstaknute ukupnim direktnim ulaganjem od oko 700 miliona EUR i otvaranjem preko 600 novih radnih mijesta.

Rovčanin je objasnio da je riječ o istorijskoj platformi za razvoj sjevera, konkretno Pljevalja, kroz valorizaciju resursa i potencijala. On je podsjetio da su u toku investicije od 100 miliona EUR, od čega je 70 miliona usmjereno na ekološku rekonstrukciju.

Allen je saopštio da riječ o projektima zbog kojih će se građani vraćati u Pljevlja, a ne odlaziti iz tog grada.

„Projekat će pospješiti energetsku proizvodnju sa fokusom na zaštitu životne sredine, otvoriti nova radna mjesta i unaprijediti društveno-ekonomski ambijent za ovu i buduće generacije, a sve poštujući zakone Crne Gore i EU”, poručio je Allen.

Abazović je kazao da se danas stvaraju pretpostavke za istorijsku priliku za Crnu Goru.

„Naš je cilj da se zadovolje standardi zaštite životne sredine i da se stvore uslovi da se nakon izrade studija krene u realizaciju brojnih projekata za koje postoje uslovi. Ostajem veliki optimista da je Crna Gora zaista blizu novom investicionom zamahu posebno na sjeveru, gdje značajno mjesto imaju Pljevlja. Pljevlja su Crnoj Gori dosta dala, ovim im vraćamo dug”, naveo je Abazović.

Projekat, kako je objašnjeno, obuhvata razmatranje mogućnosti za realizaciju modernizacije segmenata energetske proizvodnje Termoelektrane (TE) Pljevlja, izgradnju fabrika cementa, gipsanih ploča i građevinskih materijala na bazi gipsa, kao i inovativnih prefabrikovanih građevinskih elemenata namijenjenih modularnoj gradnji (CBPB), koja bi koristila cement, otpadno drvo i nusprodukte iz rada termoelektrane.

„Zatim izgradnju postrojenja za reciklažu, tretman otpada i biomasu u okviru koga bi se stvaralo gorivo za prihranu novog eko kotla TE Pljevlja iz otpadne drvne građe i drugih dostupnih resursa na lokalitetu, razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje – fokusirane na iskorišćenje otpadnog CO2, toplotne energije i nusproizvoda nastalih u radu termoelektrane, te otvaranje Fakulteta za rudarstvo i geologiju kao i strukovne srednje škole u Pljevljama“, navodi se u saopštenju Kabineta predsjednika Vlade.

