Vlada opet ograničava marže na brašno, so, ulje i šećer

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Marže na osnovne životne namirnice od ponedjeljka će u trgovini na veliko biti ograničene do pet odsto, a u trgovini na malo do sedam odsto, potvrdio je za Vijesti potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Ðeljošaj.

Ograničenje će se odnositi na pšenično brašni tip 400 i 500, šećer kristal, suncokretovo ulje i kuhinjsku so.

“Imajući u vidu najavljena poskupljenja cijena osnovnih životnih namirnica u trgovinama, a u cilju zaštite standarda građana, tokom vikenda ću pripremiti Odluku o ograničenju marži i tražiti hitnu, telefonsku sjednicu Vlade ovim povodom u ponedeljak”, rekao je Đeljošaj.

Vijesti su u petak objavile da će cijene brašna u većini crnogorskih trgovina biti narednih dana povećane za oko 15 odsto, kao i da se očekuje da Srbija iduće sedmice dozvoli izvoz jestivog suncokretovog ulja ali sa većim cijenama, pa bi i ova osnovna namirnica poskupjela za 20 do 25 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS