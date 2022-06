Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada nema nadležnost u raspodjeli novca iz stečajne mase Rudnika boksita, saopštio je savjetnik premijera za pravna pitanja, Ivo Šoć i dodao da je uvjeren da će taj predmet biti prioritetan za nadležno tužilaštvo.

Na sastanku sa predstavnicima radnika Rudnika boksita u stečaju, konstatovano je da u raspodjeli novca iz stečajne mase Vlada nema nadležnost, jer je riječ o stečajnom postupku koji se vodi pred nadležnim sudom.

Šoć je, kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Vlade, kazao da je uvjeren da će ovaj predmet biti prioritetan za nadležno tužilaštvo, kako bi se stečajni postupak mogao nastaviti i kako bi nadležni sud, u skladu sa zakonom, donio konačnu odluku.

Oni su razgovarali o problemima u vezi sa predmetnim stečajnim postupkom, koji su već bili tema sastanka sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazović, dok je obavljao funkciju potpredsjednika 42. Vlade.

Predstavnici Rudnika boksita su iskazali zabrinutost da je u stečajnom postupku, koji je u toku pred Privrednim sudom, bilo određenih zloupotreba, na šta, prema njihovim riječima, ukazuju i skoriji krivični postupci koji su pokrenuti protiv predsjednika tog suda, ali i nekoliko stečajnih upravnika.

“Zbog toga postoji bojazan da je novac koji se nalazi u stečajnoj masi u međuvremenu, mimo zakona i bez znanja radnika, raspodijeljen drugim licima”, saopštili su predstavnici Rudnika boksita.

Iz Kabineta predsjednika su upoznali predstavnike radnika da je u skladu sa Zakonom o stečaju propisana procedura koja se mora ispoštovati i da bi svako drugačije raspolaganje stečajnom masom predstavljalo krivično djelo.

“Imajući u vidu da se predmet nalazi kod nadležnog državnog tužilaštva, do okončanja tog postupka, nije moguće preduzimati bilo kakve radnje u stečajnom postupku, pa samim tim ni vršiti raspodjelu iz stečajne mase prema bilo kome”, kazao je Šoć.

