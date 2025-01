Vlada ispunila sve uslove za uplatu sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici ispunila posljednji uslov za operativni početak korišćenja raspoloživih sredstava Evropske unije (EU) iz Plana rasta za Zapadni Balkan, odnosno početak isplate planiranih tranši.

„Utvrđivanjem Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pristupanju instrumentu između EU i Crne Gore o posebnim aranžmanima za sprovođenje podrške u okviru Instrumenta za reformu i rast, Vlada je ispunila sve proceduralne korake za početak isplate sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan“, saopštili su iz Ministarstva evropskih poslova.

Vlada je prethodno, u decembru prošle godine, prihvatila Sporazum, a utvrđivanjem Predloga zakona ispunjeni su svi proceduralni koraci za nastavak njegovog usvajanja u Skupštini.

Plan rasta je izdašan finansijski instrument koji, osim približavanja crnogorskog ekonomskog standarda evropskom prosjeku, za cilj ima i ispunjavanje sveobuhvatnih reformi koje ċe transformisati ekonomski i društveni ambijent Crne Gore.

„Očekujemo da Skupština u što kraćem roku razmotri ovaj predlog kako bi se omogućila uplata pretfinansiranja i prve tranše iz Plana rasta za Zapadni Balkan. Kako se radi o krovnom sporazumu za učešće Crne Gore u Planu rasta EU, i usvajanje ovog zakona u Skupštini i njegovo stupanje na snagu, uz sve što je Vlada do sada uradila po pitanju pripreme i usvajanja Reformske agende, preduslovi su za potpisivanje dodatnog Sporazuma o kreditu i uplatu predviđenih sredstava“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da sve dok se ne ispune svi navedeni proceduralni koraci, Evropska komisija (EK) neće moći da počne sa prvim uplatama sredstava u državni budžet.

„Stoga je na Skupštini ključna odgovornost da ovaj proces privede kraju, jer u suprotnom Crna Gora neće moći koristiti planirana sredstva za projekte i reformske poduhvate“, zaključili su iz Ministarstva.

