Vlada da otvori pitanje ekonomskog državljanstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozvala je Vladu i ministra vanjskih poslova, Filipa Ivanovića, da otvore pitanje ekonomskog državljanstva sa Evropskom komisijom (EK).

Sekretar Izvršnog odbora Glavnog odbora SNP-a, Dragan Vukić, kazao je da ekonomsko državljanstvo mora da ima alternativu, kako bi se sličan program nastavio na način da bude prihvatljiv Evropskoj uniji (EU), a koji bi zadovoljio interese Crne Gore u ekonomskom razvoju.

“Od plaćenih nadoknada možemo i moramo da izdvojimo za povećanje plata svima onima sa kojima su potpisani granski kolektivni ugovori i linerno povećanje penzija penzionerima”, naveo je Vukić u saopštenju.

Prema podacima Agencije za investicije, od početka programa ekonomskog državljanstva do njegovog ukidanja, ukupno je dodijeljeno 807 državljanstva.

“Ekonomski benefiti su bili ogromni, što nam daje za pravo da tražimo alternativu od EU i da dodjela ekonomskih državljanstava bude uz njihovu saglasnost, ali bez totalnog ukidanja. Ovo je rješenje koje garantuje veće investiranje u Crnu Goru”, smatra Vukić.

On je zaključio da to neće ugroziti funkcionisanje sistema, a pozitivno će uticati na položaj svih zaposlenih i penzionera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS