Vlada će uraditi sve što može u okviru zakonskih mogućnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je akciznom politikom uradila sve što je mogla kada su u pitanju cijene goriva, a nastaviće dalje aktivnosti koje podrazumijevaju zakonske mogućnosti, najavio je premijer Dritan Abazović.

On je dodao da građani treba da budu svjesni da je na teritoriji Evrope aktuelan rat i da su cijene porasle “u nebo” u svim zemljama svijeta.

“Uradićemo sve što budemo mogli. Dobrom politikom Vlade imali smo najnižu cijenu goriva, ali ako se barel toliko uveća, to ne može da se do kraja iskontroliše”, rekao je Abazović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa potpredsjednikom kompanije Google, Bredlijem Horovicem.

On je kazao da, kada je riječ o uštedama, smatra da je Vlada vrlo štedljiva.

“Moramo da se prilagodimo novom momentu, počevši od premijera koji ne koristi službeno auto nakon radnog vremena, niti želi da ide sa pratnjom kad god nije potreba za tim. To treba da rade svi”, kazao je Abazović.

On je naveo da je u pitanju teška situacija svuda u svijetu.

“Prošli smo kroz koronakrizu, proćićemo i ovo, navijamo za mir i vjerujemo da će prevladati razum”, poručio je Abazović.

