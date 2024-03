Vještački snijeg možda već naredne sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Kolašinu bi za desetak dana trebalo da počne izgradnja vodovoda za skijališta, a odmah zatim i sistema za vještački snijeg.

Izgradnji vodovoda, po aktuelnom projektu, usprotivili su se mještani Rijeke Mušovića, koji smatraju da je imalo pametnijih i jeftinijih rješenja za vodosnabdijevanje i da se sa realizacijom treba sačekati, javlja TVCG.

Izgradnja vodovoda i sistema za vještački snijeg za ski centar u Kolašinu mogla bi da počne za desetak dana. Projektom je predviđeno da se voda uzme sa rijeke Ljevaje i uzvodno vodi do skijališta.

Zbog takvog rješenja negodovali su mještani Rijeke Mušovića, koji su zahtijevali da se projekat stopira dok se detaljno ne ispitaju vodni potencijali Bjelasice, prenosi portal RTCG.

“Mi nikada nijesmo rekli da smo mi protiv osnježavanja, protiv ski centara, nego samo da se to stopira, da ne idemo iz ponora u ponor. Mi samo postavljamo ta pitanja da li to može jeftinije, održivije i koliko će sve to nas da košta, građane”, kazao je mještanin Rijeke Mušovića, Milo Grujić.

Iako je po inicijativi mještana sazvana vanredna sjednica lokalnog parlamenta, odbornici i čelnici opštine saglasili su se da vremena za čekanje nema. Propala sezona bez jednog skijaškog dana je alarm koji se ne smije zanemariti.

“Ako mislimo da se razvijamo, radimo i gradimo, stvaramo nove vrijednosti, nova radna mjesta, a mislimo da u ovoj sali imamo svi iste namjere, problem vodosnabdijevanja se mora riješiti u što kraćem roku”, naveo je predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić.

Direktor ski centra Kolašin 1600, Bojan Medenica, kazao je da moraju što prije krenuti u drugu fazu projekta.

“Prva je vodosnabdijevanje, a drugo osnježavanje staza”, naveo je Medenica.

Rezultati zimske sezone su poražavajući. Dok su u Turističkoj organizaciji u decembru i januaru zabilježili blagi rast, februar i prva polovina marta su veoma loši.

Direktorica TO Kolašin, Zorica Milašinović, kazala je da je trebalo i prošle godine nešto da nauče, zato što je i prošle godine priroda negdje upozoravala da jedan ovakav scenario može da se desi.

“Definitivno mora se još mnogo, mnogo raditi na tome i uložiti mnogo napora da se kreira jedan stalni turistički proizvod koji ne bi zavisio od sniježnih padavina”, poručila je Milašinović.

Za vodovod i osnježavanje Bjelasice budžetom za ovu godinu je opredijeljeno više od 25 miliona EUR, pa ako sve bude išlo po planu, već naredne zime skijališta bi mogla da rade, iako ne bude prirodnog snijega.

“Mi smo spremni, za deset dana da počnemo. Ugovor sa izvođačem radova je potpisan, treba opština da verifikuje jedan elaborat i kreću radovi odmah, 200 dana će biti rok. Bićemo veoma često na terenu da pratimo te radove, hoćemo da se završi možda i prije roka, ali rok ne može da se probije”, poručio je potpredsjednik Vlade Nik Gjeloshaj.

On je najavio da će u saradnji sa Upravom za saobraćaj i opštinom razmotriti koje su mogućnosti da se uradi i rekonstrukcija puta ka skijalištima.

Uporedo sa tim se, kako je kazao, planira i odvođenje otpadnih voda sa Bjelasice.

