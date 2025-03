Visok nivo investicija u sektoru elektronskih komunikacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su tokom prošle godine u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga uložili 80,87 miliona EUR, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Ostvarene investicije su 5,99 odsto veće u odnosu na 2023, kada je ostvareno 76,3 miliona EUR ulaganja.

„Ovako visok nivo investicija doprinosi daljem povećanju dostupnosti savremenih elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta na cijeloj teritoriji Crne Gore“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Elektronske komunikacije, kako su objasnili, spadaju u infrastrukturne privredne grane i ulaganja u telekomunikacionu i informacionu infrastrukturu su jedan su od glavnih pokretača ekonomskog napretka.

“Česte promjene i tehnološke inovacije na tržištu elektronskih komunikacija nameću potrebu stalnog ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj infrastrukture, uvođenje novih tehnologija i usluga. Operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su svjesni toga pa su u značajnoj mjeri posvećeni investicijama“, rekli su iz EKIP-a.

Uvećane investicije u elektronske komunikacije imaju visok pozitivan uticaj i na efikasnost u drugim sektorima, što na kraju podstiče ukupan ekonomski rast.

Iz EKIP-a su najavili da se očekuju nova ulaganja operatora elektronskih komunikacija i nastavak trenda visokog investiranja u sektor elektronskih komunikacija.

„Operatori u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori planiraju da u ovoj godini investiraju oko 63 miliona EUR, preko 53 miliona u narednoj i oko 49 miliona EUR u 2027“, precizirali su iz EKIP-a.

Predstavnici regulatora su podsjetili da je prethodnih deset godina prisutan trend značajnih investicija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

“U prethodnih deset godina operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su investirali preko 775 miliona EUR. Trend visokog nivoa investiranja posebno je prisutan od 2016. godine, koja je bila rekordna godina u pogledu investicija“, dodali su iz EKIP-a.

Iz EKIP-a su zaključili da višegodišnji trend visokih investicija u sektoru elektronskih komunikacija potvrđuje činjenicu da u Crnoj Gori postoji stabilan i predvidiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu.

