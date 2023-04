Više kompanija tražilo prolongiranje roka za predaju bilansa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državne kompanije Plantaže, Aerodromi Crne Gore (ACG) i Željeznički prevoz (ŽPCG) predaće svoje finansijske izvještaje za prošlu godinu Upravi prihoda i carina (UPC) do kraja aprila.

Zakonski rok za predaju bilansa istekao je 31. marta, ali je tim preduzećima, u dogovoru sa UPC, rok prolongiran, pišu Vijesti.

Razlozi kašnjenja, kako su objasnili, odnose se, u slučaju Plantaža, na imovinske, a u slučaju ŽPCG, na promjene u menadžmentu kompanije, dok su Aerodromi naveli da im Vlada još nije usvojila izvještaj za 2021. godinu, pa ne mogu da predaju novi.

Pored te tri kompanije, kako je listu ranije saopšteno iz UPC, zahtjev za odlaganje roka među državnim kompanijama je odobren i Pošti, dok Institut “Simo Milošević”, koji se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, nije predao izvještaj za prošlu godinu, a nije ni zahtijevao odlaganje.

Iz te dvije kompanije nijesu objasnili zašto kasne sa predajom izvještaja, kao i kakvi su im okvirni finansijski rezultati za prošlu godinu.

Iz ACG su naveli da su se obratili UPC sa zahtjevom da se za mjesec prolongira rok za predaju finansijskih iskaza za ovu godinu, što im je i odobreno, a razlog je to što osnivač, odnosno Vlada, nije usvojila finansijske iskaze za 2021. godinu.

Oni su kazali da je u mišljenju Ministarstva finansija na finansijske iskaze za 2021. godinu, na koje je eksterni revizor dao mišljenje sa rezervom, data preporuka da se oni koriguju u skladu sa nalazima i preporukama eksternog revizora.

„Osnove za mišljenja sa rezervom su, u najvećem dijelu, rezultat nagomilanih neriješenih pitanja iz ranijih perioda, od kojih su najznačajnija prenos sredstava u budžet države, od 9,8 miliona EUR u 2020. godini bez utvrđene odluke o raspodjeli dobiti, iznos rezervisanja za sudske sporove sa zaposlenima po osnovu startnog dijela zarade za period 2008-2018. godine, evidentiranje određenih nekretnina kao imovine društva, gdje je kao nosilac prava korišćenja uknjiženo drugo preduzeće i dodatna objelodanjivanja vezana za postojanje ograničenja vlasništva nad nekretninama“, naveli su iz kompanije.

ACG su, u dijelu gdje je to bilo moguće, uradili izmjenu i ponovnu reviziju korigovanih finansijskih iskaza za 2021. godinu, koji su dostavljeni resornom ministarstvu tokom marta ove godine.

Iz Plantaža su naveli da je razlog kašnjenja isključivo zahtjevna procedura konsolidacije prethodnih pozicija stalne imovine sa postojećom bazom osnovnih sredstava, kao i prenosa reprocjene u poslovno-informacioni sistem kompnije.

Plantaže su se obratile UPC sa molbom da finansijske izvještaje za prošlu godinu dostavi do kraja aprila.

„Procjenjujemo da će oni biti dostavljeni i prije tog roka, o čemu ćete, blagovremeno, biti obaviješteni”, naveli su iz kompanije, ali nijesu okvirno saopštili kakvi su im rezultati za prošlu godinu.

Iz ŽPCG su saopštili da su tražili odlaganje roka zbog toga što je izvršnom direktoru Slavenu Šestoviću krajem marta istekao mandat, pa je Odbor direktora na tu poziciju kao vršiteljku dužnosti imenovao Ilinku Pavićević.

”Stoga se morala aktivirati procedura prijave novog ovlašćenog lica društva u Centralni registar privrednih subjekata, kao i drugim upravama u kojima mora stojati ovlašćeno lice kompanije. Po završetku ove procedure, finansijski izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima za prošlu godinu će biti blagovremeno predat”, objasnili su iz ŽPCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS