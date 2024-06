Vina Plantaža nagrađena sa osam medalja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vina kompanije Plantaže osvojila su osam medalja na nedavno završenom ocjenjivanju vina Balkans International Wine Competition (BIWC).

“Ovo prestižno balkansko takmičenje, održano u Turskoj i Bugarskoj, još jednom je potvrdilo vrhunski kvalitet vina Plantaža”, saopšteno je iz kompanije.

Najistaknutije priznanje pripalo je vinu Epoha 2019, koje je proglašeno najboljim vinom iz Crne Gore (Best of Show) i osvojilo zlatnu medalju.

“Epoha 2019, kupaža internacionalnih sorti Cabernet Sauvignon i Merlot, prepoznata je po svom elegantnom, kompleksnom i punom ukusu, sa savršeno balansiranim mekanim taninima i prijatnim kiselinama”, navodi se u saopštenju.

Pored Epohe 2019, zlatne medalje su osvojili i Malvazija 2023, Vranac Reserve 2016 i Vranac Pro Corde 2020.

Srebrnom medaljom nagrađena su vina Stari Podrum Cuvee Terrior 2018, Premijer 2016 i Vladika 2020, dok je Vranac Barrique 2019 osvojio bronzanu medalju.

BIWC takmičenje, 13. izdanje, završeno je 8. juna na gala večeri u Bugarskoj, gdje su dodijeljene nagrade Best of Show. Svečana ceremonija dodjele medalja i trofeja održaće se u četvrtak u Sofiji.

“Ova priznanja potvrđuju kontinuiranu posvećenost kompanije Plantaže proizvodnji vina najvišeg kvaliteta. Kompanija će nastaviti da njeguje tradiciju i unapređuje kvalitet svojih proizvoda, zadovoljavajući ukuse ljubitelja vina širom svijeta”, zaključuje se u saopštenju.

