Vikend otvorenih vrata na Mamuli island

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Mamula island vikend otvorenih vrata, treći po redu, biće održan u subotu i nedjelju na ostrvu Lastavica i u tvrđavi Mamula u Herceg Novom.

„Budući da je iskazano veliko interesovanje građana za obilazak, registracija zainteresovanih posjetilaca moguća je putem telefonskih brojeva Mamule islanda – 067 146 303 i 067 147 375. Porukom putem viber na samo jedan od predloženih brojeva, zainteresovani mogu rezervisati mjesto, a poruka treba da sadrži ime i prezime, datum i željeni termin polaska“, objasnili su iz Mamula islanda.

Oni su kazali da su prijave moguće do petka do 14 sati, kao i da je poželjno da posjetioci budu stariji od 14 godina.

U subotu će za posjetioce starije od 14 godina biti organizovan polazak u 14 sati sa Škvera, dok će u 15 sati na Mamuli islandu biti priređen nastup Gradske muzike Herceg Novi.

U nedjelju će prevoz za registrovane posjetioce starije od 14 godina biti obezbijeđen sa Škvera po ustaljenom redu, odnosno u deset sati, 12 sati i 30 minuta i 15 sati, dok je povratak planiran u 12 sati, 14 sati i 30 minuta i 17 sati.

„Posjetioci će biti u prilici da obiđu atrijum, istorijsko-memorijalnu galeriju i pokaznu sobu, šetnice na zidinama u tvrđavi iz 19. vijeka koja je nakon četiri godine pažljive rekonstrukcije i konzervatorskih radova transformisana u hotel“, kazali su iz Mamula islanda.

Oni su dodali da su izmjene u održavanju događaja moguće jedino usljed pogoršanja vremenskih uslova i posljedično otežanog pristupa ostrvu. Dolazak u posjetu je moguć jedino organizovanim prevozom Mamule islanda.

„Pozivamo zainteresovane da se uzdrže od dolaska privatnim prevozom, jer prihvat dodatnih plovila trenutno nije moguć, kako zbog čestih rotacija transporta koji organizuje Mamula island, tako i zbog činjenice da ne postoji privezište“, objašnjeno je u saopštenju.

Vikende otvorenih vrata obilježilo je veliko interesovanje posjetilaca, pa je Mamulu island do sada samo iz Herceg Novog posjetilo više od dvije hiljade posjetilaca.

„Vikend otvorenih vrata dio je faze postepenog otvaranja ostrva i hotela tokom koje će, kako je ranije najavljeno, kroz kulturne događaje, organizovane ture i obilaske, Mamula island predstaviti ljepotu i ponudu destinacije najprije Novljanima, stanovnicima Bokokotorskog zaliva i uopšte Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz Mamule islanda su podsjetili da se na ostrvu i u utvrđenju i dalje odvijaju određeni radovi, kao i da neke oblasti nijesu bezbjedne, zbog čega su zatvorene za posjete.

Destinacija je tokom ovog perioda predstavljena i medijima, lokalnim turističkim organizacijama, specijalizovanim agencijama iz raznih oblasti, ali i domaćim i evropskim stručnjacima iz oblasti konzervacije i zaštite kutlruno-istorijskih spomenika.

„Tokom zimskih mjeseci uslijediće finalna faza postepenog otvaranja, tokom koje će se u zimskim uslovima kada je pristup ostrvu otežan, testirati izvedeni radovi, nakon čega će u martu naredne godine destinacija početi sa komercijalnim poslovanjem“, rekli su iz kompanije.

Mamula island je butik hotel sa pet zvijezdica, nastao restauracijom tvrđave iz 19. vijeka u sofisticirani hotel & spa sa 32 sobe i apartmana, holistički spa centrom, restoranima i barovima.

Napuštenu tvrđavu je na 49 godina zakupila švajcarska kompanija Orascom sa obavezom rekonstrukcije tvrđave kao kulturno-istorijskog spomenika. Posebno mjesto je rezervisano za istorijsko-memorijalnu galeriju koja će pružati osvrt na bogatu istoriju lokaliteta.

Prostor za istorijsko-memorijalnu galeriju je obezbijeđen, a faza formiranja građe – dokumenata, artefakata, svjedočenja je u toku.

