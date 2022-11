Veliko interesovanje za Adriatic 42

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje projekta Adriatic 42 i početak remonta velika je vijest za Crnu Goru, ali i jahting svijet, saopštili su iz kompanije i dodali da bilježe ogromno interesovanje za projekat i usluge koje nude klijentima.

„I u narednom periodu nastavljamo da promovišemo zemlju kroz brojne internacionalne aktivnosti na prestižnim jahting sajmovima, sve sa ciljem da se Crna Gora još bolje pozicionira kao najpoželjnija remontna i jahting destinacija na svijetu“, kazali su iz Adriatica 42.

Vijest o otvaranju Adriatic 42, jedinstvenog objekta za popravku i održavanje mega jahti, objavili su brojni strani mediji, između ostalih, najčitaniji mediji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE) WAM, Dubaimedia office, Gulf News te specijalizovani portali za jahting industriju Superyacht Times i OnBoard online.

U tekstovima je navedeno da je konzorcijum koji čine PM Holdings LLC, odnosno kompanija Investment Corporation of Dubai (ICD) i Drydocks World Dubai, kompanija DP World pokrenuo objekat za remont i popravku najvećih jahti na svijetu.

Kao posebno važnu vijest strani mediji naglašavaju to što je prva jahta koja je stigla u Adriatic 42 upravo najveća na svijetu, jahta Black Pearl.

Svjetski mediji osvrnuli su se i na značaj pomorske industrije u ovom dijelu Mediterana, te na nekadašnje Brodogradilište Bijela koje je iznjedrilo brojne pomorske stručnjake. Kako su naveli, uz Adriatic 42 ova industrija ulazi u novu održiviju i inovativniju etapu, a pod kormilom Drydocks World, vodećeg pružaoca usluga u ovoj oblasti.

