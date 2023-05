Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj eko turizma, ocijenjeno je na međunarodnoj konferenciji Eco Resort Network.

Međunarodna konferencija posvećena eko turizmu održava se u Crnoj Gori, uz podršku Nacionalne turističke organizacije (NTO) i lokalnih turističkih organizacija (TO) Podgorice i Herceg Novog.

„Riječ je o događaju koji okuplja ekskluzivnu grupu stručnjaka iz oblasti eko turizma i ugostiteljstva, među kojima su renomirani planeri, menadžeri, investitori i konsultanti za izgradnju i upravljanje eko rizortima iz cijelog svijeta, kao i predstavnici medija“, navodi se u saopštenju NTO.

Trodnevni događaj usmjeren je na umrežavanje, predavanja i predstavljanje najboljih praksi iz oblasti eko rizorta.

Tokom prva dva dana konferencije u Herceg Novom su predavanje održali stručnjaci iz oblasti eko turizma, među kojima su Willy Legranda, Michael Sagild, Maja Dimnik, Marcin Dobrowski i drugi.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, iskazala je veliko zadovoljstvo što Crna Gora ima jedinstvenu priliku da bude domaćin ovako značajnom događaju.

“Organizovanje ovakvog događaja u Crnoj Gori je stepenica više kada je u pitanju kongresni, ali i održivi turizam u našoj zemlji. Ovo je jedinstvena prilika, ne samo za razvijanje u smislu MICE turizma, već i u smislu globalne promocije destinacije. Iskoristili smo ovu priliku da učesnicima pokažemo i prirodne ljepote Crne Gore, te je NTO organizovala krstarenje Bokokotorskim zalivom“, poručila je Tripković Marković.

Ogranizatorka ovog događaja, Steph Curtis-Raleigh, poručila je da joj je izuzetno drago što se konferencija ove godine održava u Crnoj Gori jer je, prema njenim riječima, zemlja koja ima pregršt mogućnosti za organizovanje događaja ovakve vrste.

“Fokusirani smo na to da našim klijentima pružimo autentično iskustvo i možemo reći da Crna Gora ima mnogo toga da ponudi u tom smislu. Divno ste nas dočekali, a ova tri dana događaja su za sve učesnike bila od neprocjenjivog značaja, a posebno nam je drago što su s nama bili i ljudi iz Crne Gore, koji svoje biznise razvijaju u pravcu održivog turizma i ugostiteljstva“, poručila je Curtis-Raleigh.

TO Podgorica će kao partner ovom projektu danas ugostiti učesnike ove konferencije u Podgorci, gdje će biti organizovano i krstarenje Skadarskim jezerom.

Direktorica TO Podgorica, Irena Rogošić, kazala je da im je ogromno zadovoljstvo što su u prilici da ugoste eminentne predstavnike medija i investitora iz oblasti eko turizma.

„Događaj se nastavlja u Podgorici, u selu Briđe, gdje je trenutno u izgradnji prvi ekskluzivni eko rizort na teritoriji Podgorice. Učesnicima će biti predstavljeni turistički potencijali Podgorice, a tokom krstarenja Skadarskim jezerom i sami će se uvjeriti o ljepotama i raznovrsnosti turističke ponude glavnog grada, uz degustaciju tradicionalnih gastronomskih proizvoda podgoričkog regiona,” poručila je Rogošić.

Predstavnik TO Herceg Novi, Dalibor Vuković, naglasio da je za Herceg Novi velika čast što se konferencija održava upravo u ovom gradu.

“Eko turizam predstavlja budućnost turizma i od velike je važnosti iskoristiti priliku koja se ove godine ukazala da se prisutni edukuju na ovu temu, kao i da steknu bitne kontakte koji mogu rezultirati poslovnim saradnjama“, naveo je Vuković.

Eco Resort Network okuplja ekskluzivnu grupu ljudi koja aktivno radi u održivom ugostiteljstvu na otvorenom. Ovo uključuje odmarališta širom svijeta, ljude koji planiraju i grade odmarališta, dobavljače, konsultante, investitore i medije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS