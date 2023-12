Veliki broj turista tokom praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odlični programi lokalnih turističkih organizacija privući će veliki broj posjetilaca tokom novogodišnjih praznika, ocijenili su iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) i dodali da se nadaju i skorom početku skijaške sezone.

Predstavnica NTO, Milena Vujačić, kazala je agenciji Mina-business da je, prema nezvaničnim podacima lokalnih turističkih organizacija koje dostavljaju na sedmičnom nivou, u Crnoj Gori 28. decembra boravilo preko 21 hiljadu turista, što je oko 81 odsto više u odnosu na isti period 2019. godine.

„Kada su u pitanju očekivanja od posjećenosti tokom novogodišnjih praznika vjerujemo da će odlični programi lokalnih turističkih organizacija privući veliki broj posjetilaca koji će imati priliku da uživaju u nastupima poznatih muzičkih izvođača poput Lepe Brene, Marije Šerifović, Željka Joksimovića, Severine, Dina Merlina i mnogih drugih“, navela je Vujačić.

Ona je rekla da se u NTO nadaju da će nas prvi dani naredne godine obradovati većim količinama sniježnih padavina, te da će ubrzo i početi skijaška sezona.

„Skijaška sezona je prethodne godine počela tek 21. januara, a trenutna vremenska prognoza nam uliva nadu da će ova trajati duže“, kazala je Vujačić.

Ona je podsjetila da su u decembru sproveli anketu za turističku privredu koja je iskazala visoka očekivanja od zimske turističke sezone, pa je tako 82 odsto njih saopštilo da je izuzetno zadovoljno najavama tokom sezone.

„Njih 18 odsto u tom trenutku nije bilo zadovoljno najavama, dok 41 odsto smatra da će ova sezona biti bolja od 2019. godine“, rekla je Vujačić.

NTO je, u susret zimskoj turističkoj sezoni, sprovela niz promotivnih aktivnosti.

„Pored regiona gdje smo imali promociju u Beogradu, Novom Sadu, Prištini, Tirani, Dubrovniku, Splitu, Sarajevu, ali i outdoor kampanju u Ljubljani, učestvovali smo na svjetskoj turističkoj berzi u Londonu i organizovali dva promotivna događaja za medije u Hamburgu i Beču. Osim toga, imali smo odličnu medijsku prisutnost u francuskim, belgijskim, poljskim, njemačkim medijima i šire“, objasnila je Vujačić.

Ona je najavila da NTO ima i plan intenzivnih promotivnih aktivnosti za narednu godinu i nadaju se da će to značajno doprinijeti povećanju broja turista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS