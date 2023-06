Velika modernizacija mreže jasno izdvojila Telekom na tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Modernizacija mobilne mreže Crnogorskog Telekoma jasno izdvaja tu kompaniju na tržištu i pozicionira je kao stabilan i uvijek dostupan servis korisnicima.

To je, kako je saopšteno na radnom doručku sa novinarima, posebno važno tokom ljetnje sezone, u kojoj je internet saobraćaj 50 odsto veći nego u ostatku godine.

Crnogorski Telekom je radni doručak sa novinarima organizovao kako bi predstavio rezultate velike modernizacije mobilne mreže, projekta koji je započet prije gotovo dvije godine, prenosi PR Centar.

Predstavnici kompanije najavili su i skori prelazak na savremenu VoLTE (Voice over LTE) tehnologiju, koja će korisnicima pružiti mogućnost da budu povezani na internet dok razgovaraju telefonom i omogućiti bolji kvalitet glasovnih servisa.

VoLTE projekat Telekom realizuje u saradnji sa strateškim partnerom, kompanijom Samsung, kao i drugim najvećim proizvođačima mobilnih uređaja – Apple, Xiaomi, koji u Crnoj Gori na terenu vrše sertifikaciju svojih mobilnih uređaja.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, u uvodnom obraćanju je kazao da je ta kompanija u posljednje dvije godine pokrenula veći investicioni ciklus na mobilnoj i fiksnoj mreži, kao i da je cilj današnjeg okupljanja da pokažu kako prate i primijenjuju razvoj 5G mreže u Evropi.

„Smatramo da je jako bitno da predstavnici medija razumiju suštinu svega što Telekom, kao lider u zemlji, radi u cilju unapređenja telekomunikacijskog sektora, industrije, ekonomije“, naveo je Udovičić.

Direktor Sektora tehnike u Telekomu, Jovan Ćetković, napomenuo je da je modernizacija mobilne mreže vrlo intezivna investiciona aktivnost, koja je obuhvatila sve elemente mreže.

On je kazao da Telekom ima oko 400 lokacija sa kojih pruža usluge mobilnog interneta i svih servisa u sklopu te mreže, a modernizacijom su obuhvaćene sve lokacije i projekat je već pri kraju.

Ćetković je istakao i da su posebno ponosni na 5G mobilnu mrežu, koju su u Crnoj Gori prvi pustili u komercijalni rad.

„Prvi smo lansirali komercijalnu 5G mrežu i postigli gigabitne brzine u toj mreži, a zatim lansirali komercijalnu 5G mrežu na visokim frenkvencijama. Već poslije nekoliko mjeseci smo pokrili polovinu populacije, a u ovom momentu ta pokrivenost 5G signalom je 80 odsto“, rekao je Ćetković i dodao da je pokrivenost 4G mrežom 97 odsto.

On je podsjetio da je Telekom na prošlogodišnjoj aukciji zakupio najviše 5G spektra, čime su se stvorili uslovi za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži i jaku konkurentnu prednost Telekoma u narednih 15 godina.

“Napominjem i da ne zapostavljamo ni fiksnu mrežu, koja je dominatno investicijski vezana za širenje optičke mreže koja je tehologija budućnosti i koju smo davno doveli u Crnu Goru”, saopštio je Ćetković.

Prema njegovim riječima, prioritet je širenje fiksne optičke mreže i plan je da oko 70 odsto domaćinstva bude pokriveno Telekom optičkom mrežom.

Ćetković je saopštio da je mobilna mreža Telekoma u prošloj godini korisnicima omogućila najveće prosječne brzine intereneta na čitavoj teritoriji zemlje, što su i pokazali rezultati zvaničnog mjerenja kvaliteta servisa mobilnih mreža koje sprovodi Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

On je napomenuo da je u prethodnoj godini kroz mrežu Telekoma prošlo skoro 40 odsto ukupnog internet saobraćaja u zemlji, što kompaniju stavlja na prvu poziciju u zemlji.

„Kada se sabere saobraćaj u fiksnoj i mobilnoj mreži, Crnogorski Telekom kroz svoju mrežu dnevno propusti 600 hiljada gigabajta”, rekao je Ćetković i dodao da je skala i količina saobraćaja za koji moraju obezbijediti stabilnost ogromna i zahtjevna.

On je kazao da je Telekom kao operator zakupio najviše spektra na tržištu, što je garancija da je kvalitet mreže koji sada imaju apsolutno najbolji u Crnoj Gori.

„Korisnici sigurno koriste više saobraćaja nego što je to bilo prošle godine i mi u ovoj industriji ne možemo i nećemo da stanemo“, poručio je Ćetković.

On je dodao i da su spremni za prelazak na VoLTE, koji će korisnicima pružiti bolje iskustvo u obavljanju poziva i omogućiti bolji kvalitet zvuka i brže uspostavljanje poziva.

„Osim toga, korisnici će moći da koriste internet tokom telefoniranja bez uticaja na kvalitet poziva i internet servisa“, napomenuo je Ćetković.

Direktor Sektora za digitalnu transformaciju i razvoj servisa, Dušan Banović, kazao je da potrebe korisnika usmjeravaju tehnološka unapređenja Telekoma.

„Telekom na dnevnom nivou prati kako korisnici reaguju na različite segmente našeg poslovanja i usluga koje pružamo, ali i na mjesečnom nivou zahvaljujući istraživanjima koje sprovodi naša grupa”, rekao je Banović.

On je rekao da je upravo zahvaljujući modernizaciji mreže i ulaganju u tehnologiju, Telekom visoko pozicioniran na tržištu, i da je tehnološki spreman simetrični prenos podataka velikim brzinama, na optici do deset gigabita po sekundi (Gb/s) u oba smjera, koji će biti ključan za interaktivne servise u budućnosti, kakvi su AR/VR, gaming, IPTV, video na zahtjev.

„Ispunili smo značajne ciljeve i realizovali velike projekte da možemo da u potpunosti opravdamo povjerenje naših korisnika“, poručio je Banović.

