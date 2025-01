Većina gostiju u privatnom smještaju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema posljednjim podacima lokalne Turističke organizacije (TO) boravi 1,1 hiljada gostiju, od kojih su čak 95 odsto stranci.

Privatni smještaj dominira s ukupno 1,06 hiljada gostiju, od kojih je samo jedan domaći, prenosi Radio Tivat.

Hoteli, koji bilježe pad posjete, ugostili su ukupno 50 turista, 43 stranca i sedam domaćih.

U strukturi gostiju najbrojniji su turisti iz Rusije, koji čine 35,09 odsto od ukupnog broja, dok slijede turisti iz Srbije, s oko 15 odsto. Značajan broj dolazi i iz Turske, Azerbejdžana i Ukrajine.

U manjem procentu zabilježen je dolazak gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Bosne i Hercegovine (BiH), Velike Britanije, Hrvatske i sa Kosova.

Većina turista koristi privatni smeštaj, koji čini 95 odsto ukupnog prometa, uz primjetan rast stranih gostiju u poređenju sa 2019. godinom.

Hoteli, s druge strane, bilježe značajan pad broja gostiju u odnosu na prethodne godine – čak 47 odsto manje u poređenju s 2023. i 24 odsto manje u odnosu na 2019.

