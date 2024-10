Veće američke zalihe spustile cijene nafte ispod 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 75 USD, jer su veće zalihe u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zasjenile naznake snažnije potražnje u Kini i nagađanja o najavljenom izraelskom napadu na Iran.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,14 USD i iznosila je 74,9 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,1 USD nižoj cijeni, od 70,64 USD, prenosi Hina.

U utorak su raspoloženje na tržištu obilježile naznake snažnije potražnje u Kini.

Peking je za narednu godinu odredio uvozne kvote od 257 miliona metričkih tona, više 5,8 odsto od ovogodišnjih.

Analitičari Goldman Sachsa istakli su da je potražnja u azijskom divu, prema njihovim pokazateljima, dostigla u prošloj sedmici najvišu vrijednost u šest mjeseci, dijelom zahvaljujući snažnijoj industrijskoj proizvodnji i prometu u maloprodaji.

Podsticaj cijenama bili su i podaci o globalnim zalihama koji, prema riječima Alexa Hodesa iz StoneX-a, nagovještavaju manjak u snabdijevanju u četvrtom tromjesečju.

Globalne zalihe nafte iznosile su prošle sedmice oko 1,24 milijarde barela i bile su niže pet miliona barela nego sedmicu ranije, prema StoneX-ovoj analizi podataka iz velikih trgovinskih centara.

U srijedu se tržište fokusiralo na najnovije podatke o zalihama u SAD-u.

Zalihe nafte porasle su u prošloj sedmici 1,64 miliona barela. Analitičari su u Reutersovoj anketi procijenili da su uvećane samo 300 hiljada barela.

Trgovci prate i stanje na Bliskom istoku.

Iran je na izraelski napad na Bejrut odgovorio balističkim projektilima na vojne ciljeve u Izraelu, a Tel Aviv je poručio da će uzvratiti, uz signale da bi njegova meta mogla biti i iranska naftna i nuklearna postrojenja.

Američki predsjednik, Joe Biden, rekao je da bi, da je na mjestu Izraela, izabrao drugu metu.

“Tržišni učesnici uračunali su u cijene pretpostavku da će sukob na Bliskom istoku potrajati i da bi sporazum o primirju mogao zapeti u slijepoj ulici”, objasnio je Yeap Jun Rong iz IG-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica poskupio 46 centi na 73,48 USD.

