Važna kontinuirana podrška Institutu

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), Vuk Kadić, istakao je važnost kontinuirane podrške Institutu “Simo Milošević”, naglašavajući njegov značaj za zdravstveni sistem Crne Gore.

Kadić i njegovi saradnici posjetili su Institut s ciljem jačanja saradnje i razmjene iskustava između dvije važne institucije u oblasti zdravstva i rehabilitacije.

“Tokom posjete, delegacija Fonda imala je priliku da se detaljno upozna sa radom Instituta, njihovim stručnim kadrom, inovativnim metodama liječenja i rehabilitacije, kao i najnovijim dostignućima u medicinskoj praksi koje Institut primjenjuje”, navodi se u saoštenju FZO.

Na sastanku su razmatrani planovi restruktuiranja kao i podizanja kapaciteta Instituta. Posebna pažnja posvećena je unapređenju organizacionih kapaciteta, kako bi Institut mogao pružati kvalitetnije i efikasnije usluge.

“Razgovarano je o potrebi postizanja održivosti kroz analizu cijena i troškova usluga, uz pronalaženje zajedničkog modela koji bi omogućio dugoročnu održivost i poboljšanje kvaliteta usluga”, dodaje se u saopštenju.

Pored zvaničnih razgovora, delegacija Fonda je tokom obilaska Instituta imala priliku da razgovara sa pacijentima.

“Ovaj neposredni kontakt omogućio je uvid u njihova iskustva, potrebe i zadovoljstvo uslugama koje Institut pruža, dok je medicinsko osoblje predstavnicima Fonda pružilo detaljan uvid u specijalizovane tretmane koje ova renomirana zdravstvena ustanova nudi”, navodi se u saopštenju.

Ova inicijativa predstavlja još jedan korak ka jačanju partnerstva između Fonda i Instituta, te unapređenju zdravstvenih usluga za građane.

