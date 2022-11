Uz jaču ulogu civilnog društva doprinijeti snažnom razvoju infrastrukture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajan faktor za solidno planiranje investicija, pripremu projekata, kao i njihovu uspješnu realizaciju je uključivanje civilnog sektora u blagovremenu identifikaciju i implementaciju najznačajnih infrastrukturnih projekata, saopštila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je kazala da je to posebno važno imajući u vidu da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva Crne Gore razvoj infrastrukture u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom (EIP).

Ona je, kako je saopšteno iz Generanog sekretarijata Vlade, učestvovala na online panelu Obezbjeđivanje održivih i otpornih investicija u infrastrukturu, koji su organizovali njemački Institut Aspen i Udruženje jugoistočne Evrope.

Panel je imao za cilj da obezbjedi platformu za razmjenu najboljih praksi za umrežavanje civilnog sektora. U okviru panela su istaknute ključne poruke o potrebi stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj nevladinih organizacija, uz osnaživanje kapaciteta javne uprave za efikasno učešće civilnog društva u cjelokupnom procesu predlaganja i implementacije infrastrukturnih projekata.

Na panelu je konstatovano da je u cilju prevazilaženja efekata različitih kriza, sa kojima se danas suočavamo, neophodno uspostaviti jak sistem za planiranje i implementaciju investicija u održivu i otpornu infrastrukturu.

“Uključivanje civilnog sektora u navedenu oblast, kroz pružanje adekvatne ekspertize, je od krucijalnog značaja. Veći stepen inkluzivnosti civilnog sektora je konstruktivan i koristan segment u prevazilaženju važnih izazova u implementaciji infrastrukturnih projekata”, navodi se u saopštenju.

Marović je kazala da zajedničkim radom i visokim nivoom uključenosti svih struktura, uz maksimalnu iskorišćenost evropskih sredstava, možemo obezbjediti solidnu osnovu zrelih infrastrukturnih projekata.

“U odnosu na organizacije civilnog sektora, neophodno je fokusirati se na uspostavljanje strukturnog dijaloga između relevantnih organizacija civilnog sektora i institucija zaduženih za infrastrukturne projekte, kako bi se doprinijelo praksi snažnijeg učešća organizacija civilnog sektora na nacionalnom nivou“, navela je Marović.

Kada je u pitanju razvoj infrastrukture u sektorima saobraćaja i energetike, ona je poručila da ulaganja u željezničku infrastrukturu i dalje ostaju značajna na duži rok, posebno zbog ekološkog uticaja ovog vida transporta.

Marović je dodala da Crna Gora ima ogromne potencijale u energetskom sektoru u pogledu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, koji još nijesu u potpunosti iskorišćeni.

To, prema njenim riječima, postaje sve važnije, jer su države Zapadnog Balkana snažno pogođene energetskom krizom izazvanom ratom u Ukrajini.

U tom kontekstu, Marović je pozdravila namjeru EU da pruži podršku u ublažavanju efekata krize, reprogramiranjem bespovratnih EU sredstava kroz IPA III perspektivu.

