Utvrđene izmjene Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila danas Predlog izmjena i dopuna Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

Iz Vlade je saopšteno da se izmjenama pristupilo zbog usklađivanja sa evropskim propisima kojima se utvrđuje zajednički okvir za trgovinu proizvodima.

Time se, kako su naveli, ispunjava jedno od tri mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba.

„Izmjene se odnose na dopunu terminologije koja je u osnovnom tekstu Zakona djelimično usklađena, kao i unošenje “multilateralne klauzule” kojom se prihvata da se bez dodatnih ograničenja na tržište Crne Gore isporučuju proizvodi koji su isporučeni na zajedničko tržište Evropske unije (EU), Turske i zemalja potpisnica EFTA Sporazuma“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se donošenjem tog zakona povećavaju mogućnosti plasiranja proizvoda crnogorskih proizvodača na zajedničko tržište, čime se stvaraju povoljni uslovi za direktne strane investicije i razvoj postojeće industrijske proizvodnje.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlada Crne Gore i Republike Koreje o ekonomskoj saradnji.

Potpisivanjem sporazuma se, kako su rekli iz Vlade, omogućava intenziviranje saradnje u specifičnim ekonomskim oblastima koje su označene kao obostrano korisne, čime se uspostavlja adekvatan pravni okvir za njeno jačanje.

Iz Vlade su kazali da se kao jedan od ključnih razloga za zaključivanje sporazuma ističe stvaranje uslova za dalji razvoj saradnje u oblasti industrije, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, energetike, istraživanja i razvoja, građevinske industrije.

„Kao i saobraćaja, brodogradnje i logistike, zaštite životne sredine, turizma, promocije investicija, saradnje malih i srednjih preduzeća, informacione tehnologije, obuke u područjima od zajedničkog interesa i drugim oblastima“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se sporazum zasniva, kako na jačanju postojeće bilateralne ekonomske saradnje, tako i identifikovanju novog poslovnog i institucionalnog ambijenata.

Vlada je usvojila informaciju o procesu pristupanja Crne Gore Programu EU „Digitalna Evropa“.

Iz Vlade su kazali da je, u okviru dugoročnog budžeta Evropske unije za period od prošle do 2027. godine, EK predložila novi program “Digitalna Evropa”, za izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture, kao i podršku digitalnom jedinstvenom tržištu, sa planiranim ukupnim budžetom od 7,5 milijardi EUR.

Kako je saopšteno, program “Digitalna Evropa” je fokusiran na uvođenje digitalne tehnologije u javnu upravu, za građane i privredu, sa ciljem da ubrza ekonomski oporavak i oblikuje digitalnu transformaciju evropskog društva i privrede, donoseći koristi svima.

U informaciji se navodi da će program “Digitalna Evropa” obezbijediti strateško finansiranje, kao odgovor na konkretne izazove, podržavajući projekte u pet ključnih oblasti.

„I to sajber bezbjednosti, digitalne vještine, super računarstva, vještačke inteligencije i obezbjeđivanja široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i za građane, uključujući i digitalne inovativne hub-ove“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je u cilju intenziviranja aktivnosti pristupanja Crne Gore tom programu zaduženo Ministarstvo javne uprave da formira Pregovarački tim koji bi činili predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja i turizma, evropskih poslova, nauke i tehnološkog razvoja i vanjskih poslova.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju izmjena Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum).

Kako je saopšteno iz Vlade, imajući u vidu dinamičan razvoj vazdušnog saobraćaja, koji za posljedicu ima česte izmjene postojećih i donošenje novih regulativa kojima se uređuju pitanja iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, Evropska komisija (EK) donijela je novi ažurirani Aneks I ECAA Sporazuma.

Iz Vlade su kazali da je cilj zaključivanja sporazuma objedinjavanje propisa i pravila međunarodnog civilnog vazduhoplovstva.

Cilj sporazuma je, kako su naveli, i formiranje zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja koje podrazumijeva obavezu primjene zajedničkih i sa evropskom regulativom usaglašenih propisa iz oblasti sigurnosti vazduhoplovstva, upravljanja vazdušnim saobraćajem, životne sredine i buke, socijalnih aspekata, zaštite korisnika i pitanja oporezivanja energetskih proizvoda i električne energije.

„Donošenjem predloženog zakona, Crna Gora će uskladiti nacionalnu regulativu sa propisima u Aneksu I ECAA sporazuma“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela izmjene odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.

Izmjenama odluke, kako su kazali iz Vlade, pristupilo se radi usklađivanja sa novom organizacijom državne uprave.

Iz Vlade su rekli da će Savjet, umjesto 34, sada imati 39 članova.

Vlada je donijela izmjenu i dopunu odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u ovoj godini).

Kako su naveli, izmjena i dopuna urađena je iz razloga što je u toku ove godine izvršena doznaka sanitarnih stabala u tim područnim jedinicama u kojima je došlo do šteta izazvanih snjegom.

„Osnov za utvrđivanje početne cijene drveta koje je predmet prodaje u dubećem stanju, čine kvalitet doznačene bruto drvne mase sanitarnih stabala, otvorenost šumskih puteva, dužina transportnih distanci i drugi parametri definisani Zakonom o šumama“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovešće se u postupku javnog nadmetanja putem javnog poziva (tenderskom prodajom).

Iz Vlade su rekli da će donošenjem te odluke Uprava za gazdovanje šumama i lovištima moći da blagovremeno izvrši prodaju drveta i time izbjegne moguće rizike sa aspekta zaštite šuma, kao i mogućnost propadanja vrijednosti drvnih sortimenata usljed stajanja u šumi.

Vlada je utvrdila Nacrt lokalne studije lokacije Donji Štoj u Ulcinju sa programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

„Područje planskog dokumenta pripada priobalnom području Opštine površine 2690 ha i obuhvata naselje Donji Štoj, Veliku plažu i Adu Bojanu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prema Programskom zadatku, cilj izrade LSL je stvaranje prostorno planskih preduslova za razvoj turizma, legalizaciju nelegalnih objekata, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, formiranje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

„Osnovne koncepcijske postavke razvoja područja bazirane su na principima racionalnog korišćenja prirodnih resursa, ograničavanjem dalje izgradnje, formiranja naseljske strukture sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama i utvrđivanje režima korišćenja prostora koji podržava sliku i urbani kontekst okruženja“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je zaduženo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da javnu raspravu o nacrtu organizuje u skladu sa utvrđenim Programom i nakon toga pripremi i Vladi dostavi Predlog LSL, s izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Vlada je usvojila informaciju o načinu i procedurama za nabavku i distribuciju proizvoda u skladu sa predviđenim Planom interventnih nabavki.

U informaciji se navodi da je Vlada na sjednici od 17. marta ove godine donjela Plan interventnih nabavki, u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za ovu godinu.

Planom se, kako su kazali iz Vlade, omogućava stvaranje neophodnih pretpostavki za obezbjeđenje kontinuiteta snabdijevanja tržišta Crne Gore pšenicom, osnovnim pšeničnim proizvodima, jestivim uljem, šećerom i drugim proizvodima koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva.

