Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona o CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o Centralnoj banci (CBCG), koji je usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), a u skladu sa preporukama Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda datim tokom sprovođenja Misije za procjenu zaštitnih mehanizama CBCG.

Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na sjednici Vlade istaknuto da izmjene i dopune tog zakona obuhvataju i određena pitanja koja se odnose na usaglašavanje sa drugim zakonima koji su donijeti nakon posljednjih izmjena, te pitanja za koja je praksa u radu CBCG ukazala na potrebu njihovog drugačijeg normiranja.

“O Nacrtu tog zakona pribavljeno je mišljenje EK, u kome su date konkretne preporuke za odgovarajuće izmjene i dopune, a koje su se odnosile na odredbe kojima se uređuje poslovanje CBCG nakon ulaska u Evropsku monetarnu uniju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sve sugestije EK ugrađene u tekst Zakona.

Vlada je donijela Uredbu o Carinskoj tarifi za narednu godinu, kojom se stvaraju uslovi za nesmetano obavljanje spoljne trgovine između Crne Gore i drugih država.

Iz Vlade su kazali da se osnovne izmjene u Carinskoj tarifi za narednu godinu odnose na izmjenu nomenklature koja je usaglašena sa izmjenama Kombinovane nomenklature EU za narednu godinu.

Vlada je usvojila Analizu ostvarenih benefita nakon donešenih odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Egipta, Saudijske Arabije i Uzbekistana (cost-benefit analiza).

„Imajući u vidu da je Crna Gora dominantno avio destinacija, konstatovano je da je donošenje tih odluka značajno doprinijelo poboljšanju avio dostupnosti, u cilju osvajanja novih visoko-platežnih emitivnih turističkih tržišta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da evidentan porast broja posjetilaca iz tih država ukazuje da postoji veliko interesovanje za Crnu Goru.

U Analizi se naglašava da je zbog opredijeljenosti Crne Gore da postane punopravni član zajednice evropskih država, neophodno da se poštuje vizna politika koju primjenjuje EU.

Iz Vlade su rekli da je, s tim u vezi, predloženo da se uspostave adekvatni mehanizmi kojima će se pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja viza, kako bi se olakšala putovanja državljana onih zemalja koja su značajna turistička tržišta, a što će se pozitivno odraziti na ukupne ekonomske efekte.

„To se prije svega odnosi na sistem elektronskih viza, koji bi omogućio skraćenje procedure za odobravanje vize i povećanje turističkog prometa, kao i značajno smanjenje troškova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je na sjednici razmotren Predlog izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je Skupštini podnio poslanik Bogdan Božović.

„S tim u vezi, Vlada je zaključila da Skupštini dostavi Mišljenje da Predlog ne treba prihvatiti“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojilla informaciju o pomoći poljoprivrednim proizvođačima za adaptaciju objekata za preradu mlijeka na gazdinstvu, koji su aplicirali za prvi Javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za ovu godinu, a koji nijesu ostvarili podršku zbog neipunjavanja minimalnih nacionalnih standarda za objekte kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Iz Vlade su rekli da je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede da izvrši isplatu pomoći u iznosu od 50 odsto premije, što ukupno iznosi 299.409 EUR, iz sredstava predviđenih Agrobudžetom za ovu godinu, kao oblik pomoći za 667 poljoprivrednih proizvođača koji nijesu ostvarili pravo na podršku po osnovu Javnog poziva.

Kako se navodi, sredstva pomoći se uplaćuju u cilju adaptacije objekta za preradu mlijeka na gazdinstvu.

Vlada je usvojila informacija o emisiji Državnih zapisa, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve, u iznosu do 40 miliona EUR.

„Kako je Vlada već prethodno donijela odluku o emisiji državnih zapisa na iznos do 50 miliona EUR, i već se krenulo sa realizacijom, odnosno završene dvije aukcije i prodato 30 miliona EUR državnih zapisa, došlo se do zaključka da su kamatne stope, kako je i bilo predviđeno, niže od tekuće tržišne kamatne stope“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, s obzirom na to da i dalje postoji interesovanje bankarskog i nebankarskog sektora za kupovinu Državnih zapisa, zbog kratkog roka dospijeća, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da sprovede sve potrebne aktivnosti vezane za emisiju ili emisije Državnih zapisa u iznosu do 40 miliona EUR, do kraja ove godine.

„Iznos, ročnost i datum svake pojedinačne emisije, kako je naglašeno u diskusiji odrediće Ministarstvo u skladu sa procijenjenim potrebama“, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta za ovu godinu, u ukupnom iznosu od 18.213.927 EUR.

Iz Vlade su rekli da je, tim povodom, zaduženo Ministarstvo finansija da neutrošena sredstva u iznosu od 6.213.927 EUR u okviru Uprave za kapitalne projekte i 12 miliona u okviru Uprave za saobraćaj preusmjeri na druge kapitalne projekte.

Vlada je usvojila informaciju o preusmjeravanju ostvarenih ušteda i obezbjeđenju nedostajućih sredstava kod određenih potrošačkih jedinica.

„Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da preusmjeri sredstva u ukupnom iznosu od 10.552.877 EUR za izmirenje dospjelih obaveza kod određenog broja potrošačkih jedinica“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila tekst amandmana na Predlog izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću.

Vlada je donijela izmjene odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini.

„Riječ je o ažuriranju međunarodnih restriktivnih mjera, u okviru kontinuiranog usaglašavanja sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći.

Kako se navodi, predlogom zakona je prevashodno decentralizovan sistem međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći, za razliku od važećeg Zakona.

„Prema kom je Ministarstvo vanjskih poslova jedini koordinator i nosilac obaveza u vezi sa sprovođenjem međunarodne razvojne saradnje i upućivanjem međunarodne humanitarne pomoći, a imajući u vidu da državne institucije, organi lokalne samouprave i ostali subjekti koji se finansiraju iz državnog budžeta, takođe, pružaju službenu razvojnu podršku partnerskim zemljama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, istovremeno, prepoznati projekti tehničke pomoći kao oblik međunarodne razvojne saradnje, i da je predviđeno da koordinaciju upućivanja međunarodne humanitarne pomoći vrši organ državne uprave nadležan za poslove zaštite i spašavanja.

„Pored toga, definisani su izvori finansiranja projekata tehničke pomoći, koji se mogu obezbijediti i iz budžeta EU i drugih zemalja koje pružaju službenu razvojnu podršku, ili iz drugih izvora finansiranja“, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS