Utajom poreza i doprinosa oštetili budžet skoro 300 hiljada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su državnom tužiocu u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv sedam preduzeća i osam odgovornih u tim kompanijama, zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose od skoro 300 hiljada EUR.

Krivična prijava je, u saradnji sa službenicima Uprave prihoda i carina, podnijeta protiv podgoričkih preduzeća Okram MNE, Izomont MNE, Institut za transport, Geis MNE, hercegnovske firme Hefesta, bjelopoljskog Ask decor-a i JPU „Ljubica Popović“.

Krivična prijava je podnijeta i protiv odgovornih u tim preduzećima: M.P. (41), G.Š. (47), R.E. (54), T.N. (46), M.D. (43), V.Š. (61), S.H. (43) i S.L. (60).

„Sumnja se da su ta preduzeća bila u poslovnom odnosu sa firmom Okram MNE, a da su odgovorni u tim preduzećima, od 2016. do 2018. godine, u namjeri da djelimično izbjegnu plaćanje poreza, nakon ispostavljanja faktura od Okram MNE, a znajući da usluge za koje su im ispostavljene fakture nijesu pružene od tog privrednog društva, iste prijavljivali nadležnom poreskom organu“, navodi se u saopštenju.

U odnosu na to im je umanjivana dospjela PDV obaveza, kao i poreska osnovica za obračun na dobit preduzeća.

„Vršenjem navedenog krivičnog djela osumnjičeni su pričinili materijalnu štetu po budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 281,04 hiljade EUR“, zaključuje se u saopštenju.

