Usvojene dopune Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva finansija, usvojila dopune Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

“Uredbom se, između ostalog, propisuje da se u slučaju nemogućnosti obilježavanja alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama odgovarajuće veličine, u zavisnosti od zapremine ambalaže, alkoholna pića mogu obilježavati kontrolnim akciznim markicama iste veličine, bez obzira na zapreminu ambalaže”, objasnili su iz Ministarstva.

Navedeno rješenje ima privremeni karakter i ograničeno je do 1. oktobra ove godine.

Iz Ministarstva su kazali da je obilježavanje alkoholnih pića akciznim markicama neophodno radi obezbjeđivanja sigurnosti kontrole prometa akciznim proizvodima od nadležnog carinskog organa, u čijoj nadležnosti je i kontrola akcizne dažbine.

“Današnjim usvajanjem dopuna Uredbe, u najkraćem roku i na najefikasniji način, otkloniće se tehničke prepreke za dalje nesmatano carinjene određenih alkoholnih pića i već od sjutra, taj proces odvijaće se nesmetano, prema definisanim procedurama i uz puno uvažavanje svih privrednih subjekata na čije je poslovanje i uvoz proizvoda aktuelna trenutna nestašica eventualno uticala”, poručili su iz Ministarstva.

Ministarstvo je, kako su podsjetili, u petak institucionalno odgovorno reagovalo sa aspekta svojih nadležnosti i, u cilju promptnog rješavanja novonastalog problema sa obilježavanjem dijela akciznih proizvoda, predložilo Vladi usvajanje dopuna Uredbe po hitnom postupku.

