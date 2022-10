Usvojena informacija o realizaciji centralizovanih javnih nabavki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici usvojila informacija o realizaciji centralizovanih javnih nabavki.

U informaciji se navodi da centralizacija javnih nabavki ima za cilj smanjenje troškova nabavke za standardizovane robe, usluge i radove, unapređenje efikasnosti sistema javnih nabavki i jačanje konkurentnosti.

“Međutim, kako su u implementaciji centralizovanih javnih nabavki prepoznati određeni izazovi, zbog specifičnih potreba određenih resora, Vlada je, u skladu sa tim zadužila Ministarstvo finansija da formira Radni tim”, kaže se saopštenju.

Dodaje se da će taj tim činiti predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave i Uprave za katastar i državnu imovinu, uz konsultaciju Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, da u roku od 20 dana predloži smjernice i model daljeg funkcionisanja sistema centralizovane javne nabavke.

Ministarstvo finansija je zaduženo da i nakon koncipiranja smjernica i modela daljeg funkcionisanja sistema izvrši izmjene i dopune Uredbe o načinu njegovog planiranja i sprovođenja.

Vlada je na sjednici usvojila informaciju o potrebi podnošenja zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara društva Tara Aerospace Mojkovac i prihvatila zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine.

Navodi se da redovna godišnja Skupština akcionara društva Tara Aerospace nije održana do roka predviđenog Zakonom o privrednim društvima.

“Imajući u vidu da Vlada kao vlasnik 12,5 odsto akcijskog kapitala tog društva ima pravo zahtijeva održavanje Skupštine akcionara, zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da Odboru direktora uputi zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine akcionara ovog društva”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i informaciju o statusu zaključaka Vlade od 27. aprila, u vezi sa zaključcima Vlade od 6. maja.

Kako se navodi, riječ je o zaključcima 42. Vlade povodom usvajanja informacije o sporazumnom raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu puta Meljine – Petijevići kojima je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Zakonom o budžetu predvidi četiri miliona EUR za isplatu obaveze po sporazumu i ovlašćen ministar finansija i socijalnog staranja da ga potpiše.

“Kako obaveza nije izvršena u mandatu prethodne Vlade, a u tekućem mandatu je utvrđeno da postoje određene dileme u pogledu pravne valjanosti ovog sporazuma, zaduženo je Ministarstvo finansija da u ime Vlade Crne Gore, a imajući u vidu sadržaj usvojene informacije, cjelokupnu dokumentaciju proslijedi nadležnom državnom tužilaštvu”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena i informacija o učešću Crne Gore na 53. sajmu turizma u Novom Sadu, koji će biti održan od 17. do 19. novembra.

U diskusiji je ocijenjeno da je učešće Crne Gore kao turističke destinacije na ovom Sajmu višestruk imajući u vidu da većina izlagača dolazi iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i da ovaj region daje najveći doprinos u ostvarenju turističkog prometa u Crnoj Gori.

“Turistička ponuda Crne Gore na sajmu ogledaće se, između ostalog, u prezentovanju raznovrsne ponude za predstojeću zimsku turističku sezonu 2022/2023. godine, ponude lokalnih turističkih organizacija za novogodišnje praznike, kao i ponude za predsezonu naredne godine”, rekli su iz Vlade.

