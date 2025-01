Usvojen Strateški plan razvoja organske proizvodnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strateški plan razvoja organske proizvodnje u Crnoj Gori od ove do 2029. godine, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, značajno će, kako je saopšteno, doprinijeti implementaciji novog Zakona o organskoj proizvodnji.

“Strateški plan predstavlja sveobuhvatan dokument koji će biti vodič za razvoj organske proizvodnje u narednih pet godina, usmjeravajući nas ka ostvarenju ambicioznog cilja – da Crnu Goru učinimo prepoznatljivom destinacijom visokokvalitetne organske hrane”, navodi se u dokumentu.

Crna Gora, kako se dodaje, posjeduje izuzetne prirodne resurse i tradiciju poljoprivredne proizvodnje koja je u skladu sa principima organske poljoprivrede. Međutim, da bismo ostvarili puni potencijal ovog sektora, potrebno je uložiti značajne napore u njegov dalji razvoj.

“Zbog svega navedenog, cilj nam je da ovim strateškim planom povećamo površine pod organskom proizvodnjom i unaprijedimo kvalitet organskih proizvoda, razvijemo tržište organskih proizvoda, ojačamo institucionalni okvir i sistem podrške organskoj proizvodnji i podstaknemo istraživanja, edukaciju i savjetodavne usluge u oblasti organske proizvodnje”, rekli su iz Ministarstva.

Organska proizvodnja nije samo trend, već je odgovor na brojne izazove sa kojima se suočava savremeno društvo: klimatske promjene, degradacija zemljišta, gubitak biodiverziteta i sve veća zabrinutost potrošača za zdravljem i kvalitetom hrane. Upravo zato organska proizvodnja, kao sistem održive poljoprivrede, zaslužuje našu punu pažnju i podršku.

Resorni ministar Vladimir Joković je kazao da je pred nama zajednički put ka održivoj poljoprivredi i zdravijoj budućnosti.

“Pozivam sve vas – proizvođače, prerađivače, trgovce, naučnu zajednicu, nevladine organizacije i potrošače – da se aktivno uključite u ovu inicijativu. Samo zajedničkim snagama možemo ostvariti ambiciozne ciljeve postavljene ovim planom i učiniti Crnu Goru prepoznatljivim brendom organske hrane na globalnom tržištu”, naveo je Joković u dokumentu.

Dokument je izrađen u okviru projekta Dijalog poljoprivredne politike Njemačka – Zapadni Balkan, koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Njemačke.

