Usvojen polugodišnji izvještaj o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) usvojio je izvještaj o radu za prvo polugodište ove godine, konstatujući da su parametri koji odražavaju stanje u oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti pozitivni.

Na sjednici je ocijenjeno i da je izvještaj o radu za prvo polugodište odraz pojačanih aktivnosti koje su realizovane tokom ovog saziva Upravnog odbora i mandata novog menadžment Zavoda kojeg predvodi vršilac dužnosti direktora Gzim Hajdinaga.

“Nezaposlenost je smanjena na dan 30. jun, u odnosu na isti period prošle godine, za 5,86 hiljada osoba ili 12,6 odsto, dok je stopa registrovane nezaposlnosti smanjena sa 19,9 odsto na 17,37 odsto. U sjevernom regionu je nezaposlenost nominalno smanjena 5,25 odsto, u središnjem 18,95 odsto, a u primorskom 25,27 odsto“, navodi se u saopštenju.

Prema povratnim informacijama Uprave prihoda i carina (UPC), u prvoj polovini godine je zaposlenje dobilo 8,72 hiljade osoba sa evidencije nezaposlenih, od čega je 55,91 odsto žena.

Zavod je u prvom polugodištu posredovao 25,64 hiljade puta za ukupno 16,65 hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih.

„Upoređujući sa istim periodom prošle godine, došlo je do značajnog povećanja aktivnosti posredovanja za čak 613,72 odsto. U prvom polugodištu prošle godini je posredovano 3,59 hiljada puta za 2,79 hiljada osoba“, precizirali su iz Zavoda.

Iz Zavoda su podsjetili da je u toku realizacija četiri programa aktivne politike zapošljavanja i to Osposobljavanja za rad kod poslodavca, Osposobljavanje za samostalan rad, Podsticaji za zapošljavanje i Javni rad, kojima je obuhvaćeno preko 1,2 hiljade nezaposlenih.

Do sad je potpisano 38 ugovora sa licenciranim organizatorima obrazovanja za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja za oko 700 osoba sa evidencije koji će učešćem u ovom programu povećati nivo zapošljivosti na otvorenom tržištu rada.

U toku su aktivnosti na realizaciji Programa podsticaji za preduzetništvo kojim će biti pružena određena finansijska i nefinansijska pomoć nezaposlenim licima radi osnivanja jednog od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojima će kao osnivači zasnovati radni odnos.

U toku je i javni konkurs za izbor korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Zavod je realizovao niz drugih aktivnosti iz djelokruga svog rada, u skladu sa zakonima i strateškim opredjeljenjima Vlade.

Hajdinaga je konstatovao da su menadžment Zavoda i zaposleni uložili znanje i napor da se dođe do dobrih rezultata iskazanih u izvještaju, u čemu veliku ulogu ima Upravni odbor koji je pružao prave smjernice.

Zavod je, kako je dodao, uspio da za kratko vrijeme popravi imidž koji je bio ugrožen u prethodnom periodu.

Aktivnosti Zavoda će biti nastavljene istim tempom u cilju ostvarenja ciljeva zacrtanih Programom rada za ovu godinu.

