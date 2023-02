Ustupanje Luke Budva doprinos sprečavanju protivpravnog sticanja imovinske koristi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Ugovor o ustupanju Luke Budva Opštini Budva predstavlja doprinos sprečavanju svakog protivpravnog sticanja imovinske koristi, ocijenjeno je u Građanskom pokretu URA.

Potpredsjednica Opštinskog odbora URA Budva, Milijana Vukotić-Jelušić, kazala je da podržava zalaganje Vlade na čelu sa Dritanom Abazovićem da promoviše dobre prakse i upravljanje koje u prvi plan stavlja javni interes kroz valorizaciju i očuvanje prirodnih resursa Crne Gore.

“S tim u vezi odluku Vlade o davanju saglasnosti Morskom dobru na ugovor o ustupanju na korišćenje Luke Budva Opštini Budva cijenimo kao doprinos sprečavanju svakog protivpravnog sticanja imovinske koristi koja nije rezultat regularno sprovedenih procedura koje obezbjeđuju konkurentnost”, navela je Vukotić-Jelušić u saopštenju.

URA Budva, kako je kazala, godinama govori o praksi protivpravnog sticanja imovinske koristi i zloupotrebi opštinskih i državnih resursa koji pripadaju isključivo građanima Budve i Crne Gore.

“S tim u vezi ovakve vijesti nam uvijek služe kao dodatni podstrek za još jaču borbu koju vodimo i koja, na svu sreću, u krajnjem i dobije završnicu koja je u korist građana”, dodala je Vukotić-Jelušić.

