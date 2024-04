Ušteda od 50 odsto na online kupovinu godišnjih ulaznica za NPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi (NPCG) i Crnogorska komercijalna banka pokrenuli su kampanju pod nazivom Uživajmo zajedno u ljepotama Crne Gore, u okviru koje će biti omogućena ušteda od 50 odsto na online kupovinu godišnje ulaznice CKB Visa karticama.

„NPCG i CKB vas pozivaju da uživate u prirodi i ljepotama zaštićenih područja uz cashback od 50 odsto za prvih dvije hiljade online kupljenih godišnjih ulaznica plaćenih CKB Visa karticama“, navodi se u saopštenju.

Iz NPCG su kazali da godišnje ulaznice za nacionalne parkove omogućavaju posjetiocima da tokom kalendarske godine neograničen broj posjeta Durmitoru, Biogradskoj gori, Lovćenu, Skadarskom jezeru i Prokletijama, po cijeni od 13,5 EUR.

„Uz online kupovinu godišnje ulaznice na sajtu https://nparkovi.me/online-ulaznice/ i plaćanje CKB Visa karticama, ostvarujete povraćaj sredstava od 50 odsto, pa neograničene mogućnosti istraživanja i odmora u najljepšim predjelima Crne Gore biće vaše za svega 6,75 EUR“, objasnili su iz NPCG.

Akcija važi od danas za prvih dvije hiljade kupljenih ulaznica CKB Visa karticama građana.

NPCG je, kako su kazali njegovi predstavnici, posebno zahvalno na partnerstvu i saradnji sa CKB-om, koja je prepoznala važnost zaštićenih područja, ali i to koliko je u današnje vrijeme neophodan boravak u prirodi za svakog čovjeka.

„Vrijeme provedeno u prirodi, svjež vazduh i aktivni odmor je ono što nude nacionalni parkovi, a u saradnji sa CKB-om ovu mogućnosti građani će moći ostvariti po još povoljnijim uslovima“, rekli su iz NPCG.

Oni su dodali da NPCG i CKB kroz kampanju Uživajmo zajedno u ljepotama Crne Gore žele da podstaknu online kupovinu kao jednu od ekološki prihvatljivih vidova kupovine.

